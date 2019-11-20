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高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉：原諒我

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假釋再犯！性侵魔蹂躪姊弟還逼「全程互看」　媽被綁隔壁房廳尖叫聲...

▲吳男爬到朋友鄰居家中打算行竊。（圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄一名吳姓男子到朋友家吸食毒品後，竟翻到隔壁鄰居的家中性侵正在睡覺的女屋主小美（化名），當他遇到反抗時還嗆聲「給妳10萬元，妳跟我做愛」，沒想到小美冷冷回一句話，瞬間讓吳男軟掉離開。高分院依入住宅竊盜未遂、強制性交，判吳男2年6月徒刑。

判決書指出，吳男2月28日凌晨前往位於三民區同盟三路的友人住處，遇對方一起吸毒後獨自前往4樓房間休息，沒想到他竟從4樓房間的陽台翻到隔壁鄰居的住處，打算竊取財物還債。

吳男一路從4樓檢查到1樓，當他發現1樓房內有一名女子正在床上睡覺，竟色心大起，直接親吻小美的臉部，並用手摀住小美嘴巴不讓對方求救，「不要叫，再叫就殺死妳，我知道妳家沒有人，只有妳一個」。

▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小美告知吳男真實年紀，讓對方瞬間慾火全消。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小美不斷反抗，並趁吳男親吻時痛咬對方嘴唇，氣得吳用手狠掐小美的脖子說「我給妳10萬元，妳跟我做愛」。此時，小美才緩緩說「我60幾歲了」。吳男聽到後瞬間清醒道歉「阿媽，對不起，我有吃藥」、「對不起，阿媽原諒我，我不該對妳這樣做」。

吳男被逮後否認性侵，表示他擔心行竊被發現，才會摀住小美的嘴，嘴唇上的傷可能是期間弄傷的，「我沒有親吻被害人，也沒摸她身上私密的部位」。

法官認為，吳男掐住小美的脖子險致對方窒息，且發生肢體衝突，嘴巴不該如此接近，小美還要冒著接觸到他人唾液、血液感染的風險攻擊，可見違反常理。

法官表示，吳男深夜侵入他人住宅，已破壞居住安寧，且違反小美性自主決定權，事後又未與被害人和解，因此依住宅竊盜未遂、強制性交，合併判吳男2年6月徒刑。

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