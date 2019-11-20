她加半小時遭性侵：真的有穴位？按摩師拿打通任督二脈影片　法官看完打臉

▲劉男辯稱，本案相關行為都是女客要求，經對方同意為之，但不被法官採信。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／台北報導

台北市一名劉姓按摩師被控性侵、猥褻一名女客人小珠（化名），讓對方痛到不行，他拿出「打通任督二脈」、「胸部搓揉法」教學影片辯解。但法官看完影片認為，示範人以手掌包覆，教學畫面和劉的實際行為相異，因此依對受照護之人利用機會性交罪，判1年2月徒刑。

判決指出，小珠2018年1月到按摩館，未料竟被劉男用雙手搓揉胸部，還遭以對方手指觸碰、伸入下體。小珠證稱，劉一開始按摩手法正常，所以她有加時半小時，後來有問有沒有女師傅；她被搓乳5、6秒覺得不對勁，「被告就說要按一個穴位可以加強豐胸」，沒問過她的意願就直接往大腿內側伸過去，「我覺得怪怪的，就問真的有穴位」，後來說「很痛不要這樣」，被告稍微停止又繼續。

小珠事後傳訊息給朋友，「他手進去我那裡…可是我當下不敢尖叫，怕他硬來。他手過去的時候，我問他要幹嘛，他原本說要按一個穴道，我就說不太好吧，他就說叫我不要想歪，說那是專業…我就說很痛，而且沒那個穴道吧，叫他不要那樣，然後我全身很緊繃，我整個快嚇死。」

▼小珠去按摩卻遭指侵。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

劉男則辯稱，本案相關行為都是女客要求，經對方同意為之，他服務10年來初次對女客按摩胸部、下體，該處確實存在穴道，「我是好心告訴她按摩穴道的方法，服務之前都有詢問可不可以碰觸胸部或下體」；後來她還加時也付錢，代表同意服務，且她離去時未向櫃檯反映求救。

劉男還拿出「胸部搓揉法」、「任督督脈暢通法」教學影片為證。但台北地院法官認為，影片雖可見示範人以手掌包覆胸部及下體方式按摩，然並未有以手指進入，與被告實際行為相異，且女客並未同意以這些方法按摩。

法官說，被告進行猥褻、性交行為，顯欠缺尊重他人對身體自主權力觀念，致被害人身心受創，並留下難以磨滅陰影，所為並影響社會治安，甚為不該，因此判刑1年2月。全案可上訴。

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