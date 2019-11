「中國在英干預學術自由」　英報告：論文寫到台灣就沒收

▲孔子學院的學生穿著特殊服裝。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

英國外交事務專責委員會(Foreign Affairs Select Committee)近期透過報告警告,中國與其他獨裁政體影響英國學術自由的風險日益增大,然而國內各大學卻沒有充分做出回應。報告還提及,由中國政府所資助的孔子學院沒收含有「台灣」字眼的論文。

《衛報》報導,為了因應提前選舉,英國國會5日休會,這份報告趕在此前出爐,內容顯現中國干預英國校園「令人擔憂的證據」,而且部分限制學術自由的活動,似乎是由中國駐倫敦大使館所經手。

委員會報告特別指出,孔子學院在學術會議上沒收提及台灣的報告;另外,英國的「中國學生與學者協會」還被中方視為政治干預的工具。

