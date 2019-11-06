「中國在英干預學術自由」　英報告：論文寫到台灣就沒收

▲孔子學院的學生穿著特殊服裝。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

英國外交事務專責委員會（Foreign Affairs Select Committee）近期透過報告警告，中國與其他獨裁政體影響英國學術自由的風險日益增大，然而國內各大學卻沒有充分做出回應。報告還提及，由中國政府所資助的孔子學院沒收含有「台灣」字眼的論文。

《衛報》報導，為了因應提前選舉，英國國會5日休會，這份報告趕在此前出爐，內容顯現中國干預英國校園「令人擔憂的證據」，而且部分限制學術自由的活動，似乎是由中國駐倫敦大使館所經手。

委員會報告特別指出，孔子學院在學術會議上沒收提及台灣的報告；另外，英國的「中國學生與學者協會」還被中方視為政治干預的工具。

The #CCP is everywhere. They'll slowly take away everything you hold dear and by the time you realize, it'd be too late. https://t.co/53mh8PCr1l — Frost (@ChasingLightlin) November 6, 2019

委員會認為，政府應保護大學避免發生智慧財產權盜竊問題，還要注意聯合研究項目帶來的風險，然而，政府卻沒有完善準備，無論是在內部還是與其他外國政府的討論，上層都未處理這個議題，「在保護學術自由免於受到財政、政治與外交壓力方面，做得還不夠。」

委員會指責一些像是「百萬+」（Million Plus）的學術機構。「百萬+」主任拉默爾（Bill Rammell）表示，他沒有掌握到任何證據，可以證明國外勢力對於英國大學的影響。

報告建議，替英國與世界帶來自由、繁榮的國際標準不該被凌駕，因此，政府應該向大學提供策略建議，部長可以透過17個月前通過的《制裁與反洗錢法案》（Sanctions and Anti-Money Laundering Act）來遏制干預。

英國外交及國協事務部（FCO）一名發言人表示，英國熱情捍衛民主與根據規則的國際體系，從氣候變遷到媒體自由等問題都展現出領導能力，脫歐後也會建立自己的機制，並追究那些嚴重侵犯人權的行為，「我們將密切關注這份報告，繼續加強我們推廣、維持民主價值的努力。」