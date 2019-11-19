屏東男開車到台東想輕生「我要去三仙台」　家屬報警攔下

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▲中興派出所所長鄭其明、警員高士翔巡邏即時尋獲簡男停車於路旁，精神狀況不佳。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局中興派出所日前深夜接獲通報，稱1名患有躁鬱症之簡姓男子，自屏東開車離家後，突向家人傳送欲輕生簡訊，經屏東縣警局即時調閱定位紀錄得知簡男可能逗留台東市區。中興所所長鄭其明等2員積極在轄區街道梭巡，巡經中正路及臨海路口時，發現與通報車號相符之自小客車，隨即將簡男帶回所內安置，並緊急通知屏東的家屬。

經了解，患有躁鬱症之簡姓民眾開車離家後，以手機向其女兒傳送意圖輕生簡訊，使得家屬心急如焚，試圖撥打電話給父親仍無法取得聯繋，情況危急，故向屏東縣警局報案協尋，經該局調閱通聯記錄後，得知簡男最後通話位置在台東市區，幸經中興派出所所長鄭其明、警員高士翔巡邏即時尋獲。在與簡男交談過程中發現其情緒不甚穩定且精神狀況不佳，告知員警不需幫忙，自己想獨自開車到成功三仙台看海。為免意外發生，隨即帶回所安撫情緒，家屬獲知人在台東分局由警方照顧中，連夜從屏東新園鄉趕至台東將其父親帶回，家屬離開前，對於警方認真積極的精神深表感謝，喜悅之情溢於言表。

員警不斷叮囑家屬要多關心簡男、注意其身心狀況，更要尋求專業的相關醫療、社政管道，才能解決問題。並呼籲民眾珍惜生命，轉念讓生命無限寬廣，懂得求助才是最好的路，家屬應適時主動關懷，如果家人有輕生之意圖，請給自己及家人機會。

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