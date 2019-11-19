　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東男開車到台東想輕生「我要去三仙台」　家屬報警攔下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

shopping.ettoday.net/▲中興派出所所長鄭其明、警員高士翔巡邏即時尋獲簡男停車於路旁，精神狀況不佳。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲中興派出所所長鄭其明、警員高士翔巡邏即時尋獲簡男停車於路旁，精神狀況不佳。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局中興派出所日前深夜接獲通報，稱1名患有躁鬱症之簡姓男子，自屏東開車離家後，突向家人傳送欲輕生簡訊，經屏東縣警局即時調閱定位紀錄得知簡男可能逗留台東市區。中興所所長鄭其明等2員積極在轄區街道梭巡，巡經中正路及臨海路口時，發現與通報車號相符之自小客車，隨即將簡男帶回所內安置，並緊急通知屏東的家屬。

經了解，患有躁鬱症之簡姓民眾開車離家後，以手機向其女兒傳送意圖輕生簡訊，使得家屬心急如焚，試圖撥打電話給父親仍無法取得聯繋，情況危急，故向屏東縣警局報案協尋，經該局調閱通聯記錄後，得知簡男最後通話位置在台東市區，幸經中興派出所所長鄭其明、警員高士翔巡邏即時尋獲。在與簡男交談過程中發現其情緒不甚穩定且精神狀況不佳，告知員警不需幫忙，自己想獨自開車到成功三仙台看海。為免意外發生，隨即帶回所安撫情緒，家屬獲知人在台東分局由警方照顧中，連夜從屏東新園鄉趕至台東將其父親帶回，家屬離開前，對於警方認真積極的精神深表感謝，喜悅之情溢於言表。

員警不斷叮囑家屬要多關心簡男、注意其身心狀況，更要尋求專業的相關醫療、社政管道，才能解決問題。並呼籲民眾珍惜生命，轉念讓生命無限寬廣，懂得求助才是最好的路，家屬應適時主動關懷，如果家人有輕生之意圖，請給自己及家人機會。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

想變美就點我。

ET快訊
「掉半球露深溝」喝林志玲喜酒！天王嫂曬合照被罵翻
國民黨內大反彈！他開第一槍宣布「退出不分區立委提名」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園光影文化館「入鏡桃園」社區影像紀錄營隊成果豐碩

內埔警召開廟會遶境協調會　不讓衝突發生…期許活動圓滿

詐騙老梗再現！　彰化5信行員機警2度攔阻匯款113萬

屏東男開車到台東想輕生「我要去三仙台」　家屬報警攔下

東北季風來虱目魚行價看俏！　彰警擴大實施「護漁專案」

國際獅子會300B1區捐贈交通車　暖伸援手照顧偏鄉助弱勢

台南市攔阻詐騙「六都第一」　警辦新進銀行櫃台人員防詐講習

小兵立大功捐贈災情勘查車　台南市消防局感謝義舉

種「黃椰子」逾20年　林慶豐年外銷超過10萬片

鹿港龍山寺「肉包阿北」吳明財享壽84歲過世 　59年古早味成絕響！

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

桃園光影文化館「入鏡桃園」社區影像紀錄營隊成果豐碩

內埔警召開廟會遶境協調會　不讓衝突發生…期許活動圓滿

詐騙老梗再現！　彰化5信行員機警2度攔阻匯款113萬

屏東男開車到台東想輕生「我要去三仙台」　家屬報警攔下

東北季風來虱目魚行價看俏！　彰警擴大實施「護漁專案」

國際獅子會300B1區捐贈交通車　暖伸援手照顧偏鄉助弱勢

台南市攔阻詐騙「六都第一」　警辦新進銀行櫃台人員防詐講習

小兵立大功捐贈災情勘查車　台南市消防局感謝義舉

種「黃椰子」逾20年　林慶豐年外銷超過10萬片

鹿港龍山寺「肉包阿北」吳明財享壽84歲過世 　59年古早味成絕響！

忽視外籍移工子女身分權益　監察院糾正行政院

她雙11狂買1600件商品！貨物塞爆物流中心...快遞員哀嚎：7個多小時才送完

五千人擠爆會場　蘇巧慧用實際成績獲得眾人肯定

【名家看經濟】戴志言／以「外送服務」帶動台灣餐飲創新機會

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

偷走安全帽...他留神秘犯案紙條：怪盜「雞」德！苦主秒傻眼：誰家死小孩？

增強心智障礙者體能及自信　亞特盃23日北區展開

野火狂燒抬頭都是煙！雪梨氣溫飆到37度　空氣太髒路人狂咳嗽

超模可可羅恰也甘拜下風！4歲女兒「自帶走秀氣場」叉腰變主角

CBA／劉錚場均抄截聯盟第2　僅少青島外援亞當斯1次

倒車入庫驚見「影帝級阿伯」　車前狂抖5秒...拍拍胸口走掉

地方熱門新聞

鹿港「肉包阿北」過世　59年古早味成絕響

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

2020大選　蔡英文桃園要贏多少選票？

新北整頓綠化五股垃圾山

不捨癌父手藝失傳病榻前接班

鄭宏輝登記首日民進黨主席卓榮泰相挺

行動要快！宜蘭秋冬遊補助再加碼8千萬

Big City聖誕樹點燈　最強周年慶開跑倒數

世澤杯網球賽邁入第11年

議員要求澄清花生進口謠言　張麗善拿證明反駁

翁騎腳踏車就醫忘了回家路　暖警載回

新北市府關懷老農漁民健檢

彰化5信機警　2度攔阻詐騙匯款

2019演藝明星棒球賽　爭奪冠亞軍

更多熱門

相關新聞

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　輕生後發現竟懷孕

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　輕生後發現竟懷孕

泰國日前發生一起性侵悲劇。一名年僅13歲少女11日晚間遭到6名男子突然帶走，一行人將少女帶到一處陌生的公寓後性侵，然而少女在遭到性侵的前一個月才意外得知自己懷孕，在雙重壓力打擊下最後選擇自殺，輕生前在臉書上發上一張自己的照片，並寫下「我要走了，我愛你」。

民眾參加淨灘摔傷海巡救援

民眾參加淨灘摔傷海巡救援

「救人喔」台東翁掉大排　警消合力救援

「救人喔」台東翁掉大排　警消合力救援

小橘貓浮誇哭餓　食量是同胎2倍

小橘貓浮誇哭餓　食量是同胎2倍

花季少女學校墜樓殞命！爸一查監視器崩潰了

花季少女學校墜樓殞命！爸一查監視器崩潰了

關鍵字：

輕生救援

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面