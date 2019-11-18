「救人喔」台東翁掉大排急呼救　警消合力救援

▲老翁摔入大排在警消合力之下，順利協助老翁脫困。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山警分局池上分駐所於日前午後，接獲民眾報稱「有人掉入大排，請協助救援」，所長廖建全隨即率4名警員趕往現場，並通知池上消防分隊，在警消合力之下，順利協助老翁脫困，並護送慈濟關山醫院診療，所幸經診療後，僅頭部手腳挫傷，無生命危險，老翁對於警消的即時救援，也不斷表達感謝之意。

當天報案民眾行經池上大排附近水溝時，隱約聽到有人在喊「救人喔」，聽著聲音尋找，發現路邊有部單車，往大排看去，是名老翁在大排水中呼救，因水深及腰天氣又冷怕他失溫，所以立即打電話報案。池上分駐所獲報後，因熟知大排深度約有4米深，且坡度大，遂通知池上消防分隊派員來協助救援。所幸送醫後僅頭部及手腳挫傷，餘並無大礙；員警抵達醫院詢問其為何會掉入大排，老翁稱因要看大排水溝內有無魚蝦，所以騎的比較靠近邊坡，沒注意路面有隆起土堆導致跌倒，人就摔落到大溝水裡了。

▼老翁摔入大排，大排坡度大，警方遂通知池上消防分隊派員攜帶梯子同救援。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局長潘仕能表示：池上分駐所同仁發揮對轄區的熟悉度，在最短時間內，與消防人員協助掉入大排水溝內老翁脫困送醫，積極的工作精神深獲民眾肯定與讚許。另在此再次提醒民眾，無論開車或騎車，都要注意前方車(路)況，以閃避突發狀況，避免意外事故的發生。

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