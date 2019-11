噁男裝智障雇用20歲女大生看護　被當嬰兒包尿布「可以滿足性慾」

▲美國紐奧良一名男子被當嬰兒包尿布照顧,可以滿足性慾。(圖/取自免費圖庫pakutaso)



記者林彥臣/綜合報導

美國路易斯安那州(State of Louisiana)警方表示,一名住在紐奧良的29歲的男子假裝有智能方面的障礙無法自理生活,雇用看護照顧生活起居,還包括替他換尿布等等,他被捕時對警方表示,裝智障的動機是因為被當作嬰兒照顧包尿布,可以滿足性慾。

綜合外媒報導,裝智障男子今名叫拉特利奇•迪亞斯四世(Rutledge Deas IV),他14日被捕時告訴檢警表示,他在童年時曾經受過一些創傷,受到嬰兒般的照顧,那種經驗使他有獲得安寧的感受。

The victim became increasingly suspicious of Deas’ behavior and subsequently discovered “Cory” was actually Rutledge “Rory” Deas posing as his fictitious handicapped brother. https://t.co/Xn8iCZxCsM