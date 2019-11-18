噁男裝智障雇用20歲女大生看護　被當嬰兒包尿布「可以滿足性慾」

▲美國紐奧良一名男子被當嬰兒包尿布照顧，可以滿足性慾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

美國路易斯安那州（State of Louisiana）警方表示，一名住在紐奧良的29歲的男子假裝有智能方面的障礙無法自理生活，雇用看護照顧生活起居，還包括替他換尿布等等，他被捕時對警方表示，裝智障的動機是因為被當作嬰兒照顧包尿布，可以滿足性慾。

綜合外媒報導，裝智障男子今名叫拉特利奇•迪亞斯四世（Rutledge Deas IV），他14日被捕時告訴檢警表示，他在童年時曾經受過一些創傷，受到嬰兒般的照顧，那種經驗使他有獲得安寧的感受。

The victim became increasingly suspicious of Deas’ behavior and subsequently discovered “Cory” was actually Rutledge “Rory” Deas posing as his fictitious handicapped brother. https://t.co/Xn8iCZxCsM — KPLC (@KPLC7News) November 15, 2019

州警指控迪亞斯10項有關人口販運的罪名，包括包括透過詐欺獲得個人服務，以及性侵等罪名，法院紀錄顯示他坦承至少雇用3名婦女作為看護，這可能使他加重更多罪責。

地區助理檢察官海恩（Michael Henn）指出，這傢伙利用他人的同情心，來接受照顧，「這太令人髮指！我從來沒有看過這樣的案例！」

法院紀錄顯示，迪亞斯利用羅里（Rory）的網路暱稱，透過「UrbanSitter應用程式」雇用一名當地的20歲女大生，來照顧科里（Cory）這個不存在的弟弟，他發訊息告訴看護，需要用「厚實的幼兒手套」來照顧他的弟弟，還需要協助便盆訓練與更換尿布等等。

法院紀錄指出，被雇用的女大生看護，至少見過她認為是科里的男人10次，

，在這段期間多次替他換尿布，當他吸吮奶嘴的時候會明顯勃起。

看護表示，在這段期間從未見過所謂的「哥哥」，因為他都是透過Apple pay線上付款，11月6日他改由Venmo付款讓她開始產生懷疑，因為他在應用程式上搜尋個人資料時，在Facebook的朋友列表上出現羅里•迪斯（Rory Deas），然後她就通報看護公司關閉迪亞斯的帳號。

警方在獲報後，隔天以涉嫌性犯罪的罪名逮捕，並且在搜索迪亞斯的住家時，還發現了冰毒和玻璃試管。但在法院紀錄中，迪亞斯否認他在被照顧的過程中獲得性快感。

紐奧良的公設律師鄧恩（Courtney Dunn）表示，以性犯罪相關的罪名指控迪亞斯是不能成立的，拘票上沒有寫他直接接觸看護，他過去也沒有性犯罪的前科紀錄。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！