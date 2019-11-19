公司暗藏超炫「打卡機關」！430萬網友看了全嗨：想在這工作

昨日盛り上がったのを見ていた寺野さんが星矢の火時計の現物を見せてくれるというので、三田に引っ越した#BANDAI SPIRITSさんの新本社へ。入館ゲートが楽しいので何度も通過したくなること請け合い。#聖闘士星矢 pic.twitter.com/5GsMYHhCSw— 天神TENJIN英貴™20周年画集発売中 (@TENJIN_hidetaka) 2019年1月25日
實習記者羅明輝／綜合報導
對上班族來說，每天趕著「打卡」可說是超鬱悶的，不過日本一間公司卻讓員工愛上了打卡。他們在感應器設置了特別的小巧思，只要卡片輕輕感應，大門就會馬上顯現有如「科幻電影」場景般的超酷機關特效。不少網友看完這間公司的打卡影片後，都紛紛直呼「太有趣了！好想來這裡上班！」
▲ 員工證一感應就有獨特機關 。（圖／翻攝「TENJIN_hidetaka」推特）
日本網友「TENJIN_hidetaka」在推特分享一段影片，只見一名男子走到像是「電梯門」的鋸齒狀大門前方，伸手拿出自己的員工卡，準備打卡上班，不過就在他將卡片放上感應器的瞬間，大門卻突然發出像是電玩遊戲會有的特殊音效，接著門上便浮現以藍、白色燈光投影的光束，光束匯聚成一個圓圓，圓圈中央則寫著「ACCEPT」（通過）的字樣。
▲員工打卡後，大門會顯現寫著「ACCEPT」的超酷投影。（圖／翻攝「TENJIN_hidetaka」推特）
最後，圓圈向大門角落四散，投影畫面消失，隨著鋸齒大門迅速開啟，前方的地板上又持續浮現藍白色的燈光投影，同時一間看起來相當舒適，兼具時尚與科技感的大辦公室也映入眼簾。整個打卡過程讓人彷彿置身科幻電影或遊戲場景一般，每天進公司都能維持好心情。
「TENJIN_hidetaka」透露，這是日本大型玩具供應商萬代（BANDAI）旗下子公司「BANDAI SPIRITS」的新辦公室入口，這樣獨特的「打卡機關」大受內部員工歡迎，也為上班日常增添了一些樂趣。
▲ 大門打開後，映入眼簾的是舒適又具科技感的辦公室 。（圖／翻攝「TENJIN_hidetaka」推特）
這段影片曝光後，吸引了超過430萬人次收看、15萬人按讚，還有近8萬次轉發，網友紛紛在推文下方留言，「這太帥了！我也想試試這樣的特效！」、「怎麼會有這麼有趣的公司！」、「聽說其他的節日還會有不同的特效」、「好神奇，就像在科幻小說一樣的場景」、「啟動特效時發出的聲音質感好好、好立體哦！」、「我認真想問，這種設備要怎麼得到」、「這樣的創意，對於專門製造玩具的公司是必須的」、「這樣的公司讓人好像去上班」。