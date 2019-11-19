公司暗藏超炫「打卡機關」！430萬網友看了全嗨：想在這工作

實習記者羅明輝／綜合報導

對上班族來說，每天趕著「打卡」可說是超鬱悶的，不過日本一間公司卻讓員工愛上了打卡。他們在感應器設置了特別的小巧思，只要卡片輕輕感應，大門就會馬上顯現有如「科幻電影」場景般的超酷機關特效。不少網友看完這間公司的打卡影片後，都紛紛直呼「太有趣了！好想來這裡上班！」

▲ 員工證一感應就有獨特機關 。（圖／翻攝「TENJIN_hidetaka」推特）

日本網友「TENJIN_hidetaka」在推特分享一段影片，只見一名男子走到像是「電梯門」的鋸齒狀大門前方，伸手拿出自己的員工卡，準備打卡上班，不過就在他將卡片放上感應器的瞬間，大門卻突然發出像是電玩遊戲會有的特殊音效，接著門上便浮現以藍、白色燈光投影的光束，光束匯聚成一個圓圓，圓圈中央則寫著「ACCEPT」（通過）的字樣。

▲員工打卡後，大門會顯現寫著「ACCEPT」的超酷投影。（圖／翻攝「TENJIN_hidetaka」推特）

最後，圓圈向大門角落四散，投影畫面消失，隨著鋸齒大門迅速開啟，前方的地板上又持續浮現藍白色的燈光投影，同時一間看起來相當舒適，兼具時尚與科技感的大辦公室也映入眼簾。整個打卡過程讓人彷彿置身科幻電影或遊戲場景一般，每天進公司都能維持好心情。

「TENJIN_hidetaka」透露，這是日本大型玩具供應商萬代（BANDAI）旗下子公司「BANDAI SPIRITS」的新辦公室入口，這樣獨特的「打卡機關」大受內部員工歡迎，也為上班日常增添了一些樂趣。

▲ 大門打開後，映入眼簾的是舒適又具科技感的辦公室 。（圖／翻攝「TENJIN_hidetaka」推特）

這段影片曝光後，吸引了超過430萬人次收看、15萬人按讚，還有近8萬次轉發，網友紛紛在推文下方留言，「這太帥了！我也想試試這樣的特效！」、「怎麼會有這麼有趣的公司！」、「聽說其他的節日還會有不同的特效」、「好神奇，就像在科幻小說一樣的場景」、「啟動特效時發出的聲音質感好好、好立體哦！」、「我認真想問，這種設備要怎麼得到」、「這樣的創意，對於專門製造玩具的公司是必須的」、「這樣的公司讓人好像去上班」。

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