北迴歸線以南最大！　新世界級天坑「原始神秘洞穴」絕美照驚人曝光

▲北迴歸線以南最大的！廣西發現世界級天坑。（圖／新華社）



記者許力方／綜合報導

世界級天坑登場！大陸自然資源部地質調查局17日最今公布，在廣西壯族自治區那坡縣發現超大天坑群，由19個天坑組成，容積都在百萬立方公尺以上，保存良好，是北回歸線以南最大、最多的，官方認為，它獨一無二，發育的地層和型態都和別的天坑不同，非常具有重要科學及旅遊開發價值。

這是繼大石圍天坑群、漢中天坑群後，再發現的世界級天坑群。地質調查局岩溶所調查，那波天坑群形成於定液地下河流域內，大部分天坑容積都在百萬立方公尺以上，且天坑和地下河及洞穴系統相連，有的發育在海拔1000多米高原上，有的順著地下河軌跡呈「串珠狀」分布。

▲天坑原始景觀保存完好，野生董棕林高達50米。



地質調查局表示，天坑群原始景觀保存良好，人為活動痕跡較少，擁有原始植被群落，包括、蛇根草、爬樹龍、香木蓮、棕櫚樹等，其中國家二級保育植物「董棕」群落，林木都高達30米以上，天坑的中央則是香木蓮數，高也有50米，也是國內首次發現這麼高大的天坑野生董棕林。

「它不僅是天坑，洞穴也非常漂亮。」工程師描述，天坑洞穴裡的鐘乳石保存完好，沒有遭到盜採。至於天坑是怎麼形成的，他也澄清，並非隕石撞擊而成，也不是超自然力量，而是喀斯特地貌的一種型態，大多分布在西南部地區，廣西特別多，是流水與岩石長期作用的傑作，通常坑壁四周極其陡峭，底部草木叢生。

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