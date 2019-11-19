快遞員「雙11」後拿到錢秒溜　2000個包裹堆成山同事快累哭

▲杭州快遞員「落跑」包裹堆成山。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

記者馬叔安／綜合報導

浙江杭州有一個地區在「雙11」期間收到上千個包裹，想不到當地有一名快遞員拿了工資之後落跑，留下積壓的兩三千件快遞堆積成山，只好由當地快遞公司的負責人統一編碼與配送，加上當地最近下雨，負責人「都快累哭了」，只好找來臨時員工支援，盡快處理。

《錢江晚報》報導，這名負責人表示，「有個小夥子拿了工資秒消失，他手上積壓了兩三千個快遞，昨天晚上我不得不擺地攤，送不完收走，今天早上5點又擺出來，估計今天還有1000個快遞到了，我怎麼送啊？」

負責人直呼，那個年輕人是新來的，吃不了苦，一個月七八千元人民幣的工資，大家都是一天派三四百件，也不會很累，每家的快遞員都差不多。

▲負責人為了協助處理一晚只睡3小時。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

由於當地下雨，負責人只好叫人去買雨棚，有些消費者等不到快遞，親自跑來找，但所有的快遞還是邀由負責人一件件的編碼，而快遞站在「雙11」期間的業務量是平時的雙倍，需要去找20個快遞員臨時來幫忙，目前倉庫堆積了近6000件快件，全部得統一編碼，讓業主們憑編碼來領取。

負責人說，為了收拾這個「殘局」，自己前一天晚上只睡了3小時，好在有人支援，工作效率挺快，「我沒有特別辛苦，只要幹了這行，大家都一樣的。」

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