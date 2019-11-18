網購「嬌生超級品牌日」最殺1折起　洗髮露、柔溼巾1元最低價

▲嬌生進駐蝦皮購物滿週年，即日起推出超級品牌日活動，強打全場1折起，指定商品11元限量搶，嬌生嬰兒活力亮澤洗髮露 100m、嬌生嬰兒Kitty純水柔溼巾一般型90片x2都只要1元。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

入冬保養品囤貨要快，網購業者鎖定雙11活動期間熱銷的美妝保養品類，加碼優惠推出「嬌生超級品牌日」，主打年度瘋殺1折起、人氣夯品11元挑戰全網最低價，優惠更勝雙11，還有機會抽中五月天演唱會門票或半年份保養品。

據蝦皮購物觀察，每年11～12月入冬時期，站上用戶對「保濕」、「抗乾敏」相關美妝保養品的需求飆升，例如去年嬌生超級品牌日創造超過350倍驚人成績，其中「露得清水活保濕凝露」日銷破千。

秋冬保養商機夯，蝦皮購物即日起推出「嬌生超級品牌日」，11/18～11/21期間熱門商品低至1折，嬌生嬰兒活力亮澤洗髮露入手價只要1元；日常必備純水柔溼巾Kitty版、艾惟諾燕麥沐浴露僅11元；蔡卓妍阿Sa代言的2019升級版露得清水活保濕特惠組下殺不到600元；日本醫美市佔冠軍LaboLabo，除了有3入899元的超值組合，更祭出限定毛孔緊緻面膜，64入獨家特惠價1,111元。活動期間除了每天發放百元現折券，凡下單還有機會獲得半年保養品，另加碼五月天2020年演唱會門票抽獎大禮。

▲升級版露得清水活保濕特惠組，包含保濕凝露50g x 2入+保濕凝露15g x 2入，原價1,056元，活動價599元。（圖／蝦皮購物提供）

▲東森購物11月大促要一路歡慶到月底。（圖／東森購物提供）

東森購物今年全通路雙11業績突破3.6億元，創20年開台歷史紀錄，成功挑戰業績倍數成長，這波11月大促也將一路歡慶到月底，推出超燒腦的全通路活動「把幸福抽回家」，即日起至11/30止，凡於電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB等通路消費，就有機會參加天天抽、月月抽等活動，每日各獎項抽出1名可獨得市價9,099元的電動滑板車、市價2,156元的漢來海港雙人餐券、市價350的6吋85度C蛋糕；每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過300,000元。

除了抽中幸福好禮，活動期間加碼推出「東森幣大放送」消費回饋20%，此外，加入東森購物電視、MOD、IB的新會員，可享雙重超好康優惠，首筆消費滿990元現折200元；11月底前消費滿3件，即贈東森自然美超效保濕水光精華露。