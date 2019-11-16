雙11訂單量狂飆！賣家曝「折扣代價」：別再催　物流心酸...已連續加班2月

▲買家動動手指就能輕鬆購物，但賣家和物流端卻還有許多工作要做。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名賣家在臉書上哭訴，她表示因為日前雙11活動，各拍賣網站的訂單量都暴增，因此也讓到貨時間被拖延。但是很多客人卻都沒有考慮到這層關係，只會不斷傳訊催貨，把責任都推到賣家身上，讓她很無言。

「我很能體諒物流業的辛苦，也能將心比心不催貨，能夠等夠體諒。」一名網拍賣家在臉書「爆怨公社」中抱怨，雙11甫結束，大批民眾衝著難得的優惠爆買一波。然而即便他們有事先告知買家，因為雙11交易量大，物流自然也需要更多時間消化訂單，平均到貨時間就會拉長，許多買家還是會一直傳訊催貨。

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「吵死了！」原PO抱怨，許多買家絕非第一次網購，在雙11之前一定也有聽說賣場有各種促銷，但大家為了撿便宜卻不願付出時間多等，只會把問題歸咎在賣家身上，「我自己買的貨從10月底卡到現在都還沒來，我都沒靠邀了，那些等不到一週的是在靠邀啥？」

▲超商內外堆滿網購包裹 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，許多賣家都相當有感，「這兩天才取消2個靠X的客人」、「沒辦法啊，有事情都嘛賣家扛」、「最煩的是下單不到2個小時就在問說出貨了嗎」、「我老公碰過客人問他：為什麼我早上下單的下午還沒到」。

其他網友則認為，最辛苦的莫過於物流業者和超商店員了，「我已經連續加班2個月了，下個月還有雙12」、「我老公都需要送到翻趟了，每天都140~160筆單，一單裡面有的還有好幾件」、「今天去超商看，還是一大堆1111的貨物，店員忙個不停，不是不出，是真的都還在處理」。

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