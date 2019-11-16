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【黃寶慧】慧眼看天下／雙11購物狂潮　提振陸低迷景氣？

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新聞節目中心／綜合報導

中國大陸的雙11購物狂歡節，今年邁入第11個年頭，阿里巴巴集團旗下知名電商「天貓」，一整天下來的成交額達到2684億人民幣，雖然再次刷新紀錄，但相比往年動輒翻倍的增幅，今年增幅為25.7%，比去年小幅下降。有分析師指出，其實在經濟增速之際，中國大陸整體電商行業已漸趨放緩。憑藉雙11購物的熱潮，有望帶動大陸內需市場，提振低迷的景氣嗎？《慧眼看天下》第77集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲2019天貓雙11總成交額2684億元。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲2019天貓雙11總成交額2684億元。（圖／記者蔡紹堅攝）

通烏克蘭門 彈劾川普公開聽證登場
美國眾議院13日舉行了對總統川普的彈劾調查公開聽證會，這是美國20年來再度上演彈劾大戲，受到各界高度關注。不過根據華盛頓郵報指出，兩名證人的證詞內容，可能都還不足以讓發動彈劾調查的民主黨取得所需彈藥，扳倒川普。身為當事人，川普對於聽證會相當不以為然，除了再度批評是「獵巫行動」，還表示自己「太忙了」，根本沒時間看聽證會的轉播。

▼ 美國總統川普13日在白宮會見土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

▼ 美國總統川普13日在白宮會見土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

澳洲大規模野火 兩州進緊急狀態
全球極端氣候加劇，即將進入夏天的澳洲爆發大規模大火，災情持續擴大，有超過100間房屋毀損，數千公頃農地被夷為平地，日前淪陷的無尾熊保育區，估計有上百隻無尾熊命喪火場。當局警告，野火已達最嚴重的「災難性」等級，並危及澳洲金融中心雪梨，目前包括昆士蘭州與新南威爾斯州，都宣布進入緊急狀態。

▼澳洲野火。（圖／路透）

▼澳洲野火。（圖／路透）

印度空汙拉警報 新德里成毒氣室
印度首都新德里的空汙問題面臨極大挑戰，高濃度的PM2.5不斷飆高到危險等級，空品指數來到999，比被列為嚴重汙染級別的300，還要再高出3倍。不單單空氣品質惡劣，就連民生用水如今也受到威脅，被當地人視為第二大聖河的恆河最長支流「亞穆納河」，河面充斥劇毒工業排放泡沫，讓當地民眾遭逢無水可用的危機。

▼印度德里首都圈霧霾嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

▼印度德里首都圈霧霾嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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