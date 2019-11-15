8連霸稍縱即逝！南投「最資深縣議員」莊文斌當選無效定讞

▲南投縣最資深議員莊文斌當選無效定讞。（圖／翻攝莊文斌臉書）

記者李忠憲／台中報導

8連霸夢碎！蟬聯第8屆國民黨籍南投縣議員莊文斌2018年選舉期間，胞兄幫他賄選買票，一審判他當選無效。他喊冤上訴，認為現金買票與他無關，台中高分院日前不採信駁回上訴定讞。莊也成為南投縣議會本屆第一位被判當選無效而解職的議員，將由無黨籍游宏達遞補。

據了解，莊文斌是南投縣最資深的縣議員，去年順利連任已是第8屆，服務地方30多年。南投地檢署選後查出，莊文斌胞兄及其遠親，涉嫌幫他賄選，以每票500元代價請求民眾支持莊文斌。莊否認知情，辯稱如果他現金買票，怎麼可能吊車尾當選。

南投地方法院日為莊文斌胞兄賄選事證明確，判他3年1月，南投地檢署也主動向法院提出莊文斌當選無效之訴。

地院認為，莊文斌是因為選情告急才會買票求當選，加上部分選民已坦認從他胞兄手上拿到錢，已構成選舉把免法的行賄罪，確定當選無效。莊不服上訴，台中高分院審理後，仍維持原判，將上訴駁回。

南投縣選舉委員會表示，內政部收到台中高分院判決書後，就會解除莊文斌職權，缺額將由落選人依得票數高低順序遞補，將由中選會公告遞補當選人名單。

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