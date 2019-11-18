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南投受天宮驚見怪客！「鐵砂掌」徒手翻攪燒燙香爐　引眾怒遭攆出宮外

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記者白珈陽／南投報導

就算是練了鐵砂掌，也不能對神明大不敬！南投縣松柏嶺受天宮，17日一名男子拜拜完後，忽然轉身將其他香客插到香爐的香抓了一大把起來，還徒手把香頭弄熄，廟方人員見該名男子如此不尊重神明的舉動，大罵：「你很沒有禮貌！」，豈料，男子聽完後，竟更誇張地將雙手「插進」滿是燒燙香灰的香爐中翻攪，在場其他信眾看不下去，與廟方人員合力將他請出受天宮。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲年約50多歲的男子，將雙手插進香爐中翻攪。（圖／取自臉書松柏嶺北極玄天上帝信徒會粉絲專頁）

松柏嶺受天宮創建於清道光二十六年（西元1900年），主要祀奉玄天上帝，香火鼎盛，是當地的信仰中心，許多政治人物如柯文哲、韓國瑜都曾慕名前往參拜。

據目擊者表示，當時看到這名年約50多歲的男子，原本還很虔誠的在拜拜，沒想到他突然轉身拿起其他香客插進香爐的香四處亂揮，還三番兩次的用手把香頭弄熄。廟方人員看到這一幕，生氣地向他說：「人家在拜拜，不要亂用，你的宮廟會讓人這樣用嗎?」，他回：「還沒蓋，沒有辦法」，廟方再問：「你的宮廟會讓人這樣用嗎?」，他還是回：「就還沒蓋，哪來的宮廟？」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲該男子三番兩次將其他信徒的香頭弄熄。

廟方繼續說：「可是也不能這樣弄別人的廟啊，你很沒有禮貌！」，沒想到，該名男子聽了卻做出讓所有人大吃一驚的舉動，彷彿武俠片中鍛鍊鐵砂掌的情節一般，將雙手徒手插進滿是燒燙香灰的香爐中翻攪，讓所有人都嚇了一跳，眾人驚呼：「欸！你在幹嘛！怎麼可以這樣！」，隨後在一陣怒罵聲中，在場信眾與廟方人員合力將他請出受天宮。

男子被攆出宮外後便不知去向。民俗專家廖大乙表示，翻攪香爐這種行為，對神明是大不敬，恐怕將會影響到一整年的運勢，也可能會影響到自己身體狀況，很不明智。所幸廟方與在場信眾能夠維持理智，沒有發生肢體衝突，讓事情和平落幕。

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