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又是大車視線死角惹禍！南投消防車撞路人　男子命危搶救中　

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投縣草屯鎮消防車18日下午出任務，回程時意外撞上民眾，該民眾目前生命垂危。（示意圖／與本案無關／資料照）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮18日發生一起消防車意外撞上民眾事故。當地消防分隊於下午獲報中和路發生雜草火警前往滅火，火速迅速受到控制並撲滅，但任務結束後返隊途中，於南埔郵局附近，湯姓消防車駕駛（40歲）疑因視線死角，沒有發現鄧姓男子（36歲）走上馬路，意外發生碰撞，臉部有嚴重撕裂傷，目前已在彰化基督教醫院進行急救，性命垂危，而湯男正由交通小隊進行筆錄中。

南投消防局表示，18日下午3時許接獲報案，草屯中和路有雜草火警，調派1車2人前往進行撲救，火勢也在20分鐘內迅速撲滅。在任務結束後，湯男等2人在返回隊上途中，經過南埔郵局附近時，意外撞上鄧姓男子，於下午3時37分派出救護車，將鄧男送往草屯佑民醫院急救，但因傷勢嚴重，目前已轉往彰基治療。

據悉，消防車駕駛湯男疑因視線死角，沒有看到路人突然竄出，才會發生意外。湯發現撞到人後趕緊下車查看，但鄧男已倒臥在路上，臉部有嚴重撕裂傷，迅速通報救護車將他送醫急救，目前鄧男命危，而湯男正由交通小隊進行筆錄。

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