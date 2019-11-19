呆直男友神速進步！「旁分變中分+偽素顏」全看懂狂撩8字　她小鹿秒撞死

▲原PO被男友撩得心頭小鹿亂撞。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路上常有許多放閃文，看了之後再對比另一半，讓人直嘆「別人的男友／女友都不會讓我失望」。不過就有一名女網友發文，說她的男友就是別人羨慕的「別人家男友」，因為不管是她稍微改了髮型，還是換了妝容，男友都會發現並大大誇讚一番，讓原PO直呼，「你以前不是呆呆的直男嗎？怎麼突然這麼會了！」

這位女網友在《Dcard》的有趣板發文「原來男友是我所羨慕的別人家男友」，文中表示，她的頭髮一直以來都是大旁分，有天去約會時，她隨意地撥了中分就出門，上了男友的車後，就隨口問了一句有沒有發現她今天不一樣，「他連看都沒看我一眼，就回答『妳上車的時候我就發現妳的瀏海不一樣了，很漂亮我喜歡』。」一句話讓原PO心中的小鹿直接撞死。

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「還有一次，很懶的畫眼妝，就學了一下偽素顏的畫法」，本來想說男友應該不會發現，沒想到對方仔細地看了一下後就問「妳是不是換畫法了啊？」原PO反問「你怎麼知道？」男友就說「因為平常眼皮會亮亮的」，接著還誇讚不會不好看，「只要是妳，我都很愛」，讓原PO「原地，爆炸」。

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▲原PO說男友就是不會讓別人失望的「別人的男朋友」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO接著說，她背小包包出門的時候，男友都會拿走幫她背，「其實我比較喜歡自己背包包，比較方便付錢，所以就問了他到底幹嘛拿走我的包包？」結果男方再度開撩「看妳每次因為包包卡到頭髮就覺得很麻煩」、「我幫妳拿就好」、「妳負責勾我的手就好」。

男友各種行為讓女網友直呼，「等等，你以前不是呆呆的直男嗎怎麼突然這麼會了！我的天啊！」還忍不住問男方「欸你怎麼這麼疼我？」沒想到對方一秒破功，「因為，我不疼妳的話，會換我疼」，讓原PO開玩笑表示，「你過來，我們好好談談（拳頭）」。

貼文吸引許多網友留言，「我需要墨鏡」、「閃光燈開太強了，要瞎了」、「這真的就是不會讓人失望的別人的男友」、「嗚嗚嗚我家那隻哪時候才能開竅一點」、「妳男友真的很棒耶！很觀察入微」、「我男友連我從其中一牌黑色隱形眼鏡換到另外一個品牌的黑色隱形眼鏡都看得出來，有夠恐怖」、「他居然看得出來髮型跟妝容。」

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