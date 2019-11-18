新人「躺斑馬線」拍婚紗！路過人車全看傻...網酸：想喜事變白事？

實習記者曾筠淇／綜合報導

許多新人在結婚前都會拍攝婚紗照，以留下美好紀念。不過日前在大陸，有一對情侶竟躺在車水馬龍的大馬路上拍起婚妙照，他們旁若無人的大擺POSE，讓路過的人車都看傻了眼。

綜合陸媒報導，在大陸湖北省一條大馬路上的斑馬線中間，竟有一對「不怕死」的情侶在進行婚紗照拍攝。從監視器畫面可以看到，兩人打扮華麗，還帶上了好幾個工作人員，有些人幫忙準備道具，有些人則負責調整情侶的服裝，而攝影師則是為了達到完美的拍攝效果，不時蹲低、調整角度。

同時，為了讓婚紗照呈現最美的效果，這對新人有時坐著、有時躺下，同時配合攝影師的指揮擺出各種POSE，留下2人的婚紗紀念照。由於路上的車流量很大，往來的車輛都看傻眼，只能特別注意這群人，放慢車速行駛。

▲▼這對新人在斑馬線上，有時坐著、有時躺下，擺出各種POSE留下2人的婚紗紀念照。（圖／翻攝自YouTube）

民眾後來通報陽新交警，前往現場驅離拍婚紗照的團隊及情侶。畫面曝光後，不少網友留言怒罵，「一不小心，這是你倆最後的合照」、「這是想喜事變白事」、「為啥不去海邊或教堂等景點」，不解「大馬路有啥好拍的」，還有人狠酸「不能同年同月同日生，但求同年同月同日死」。