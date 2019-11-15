金雞影展拉開序幕！　台灣布袋戲「開票15mins」被狂掃9成

▲台灣電影《寒單》將於港澳台影展放映。（圖／翻攝自金雞百花官網）

記者蔡儀潔／廈門報導

第28屆金雞百花電影節落戶廈門，將於19日至23日盛大展開，「金雞影展」則於今（15）早拉開序幕，展映近80部海內外影片，其中包括首次在大陸放映的台灣電影《寒單》，還有霹靂布袋戲的《聖石傳說》、《奇人密碼》。值得注意的是，在開票約15分鍾後，《聖石傳說》的座位幾乎被訂購一空，而《寒單》的購票率也有7成左右。

2019金雞影展在廈門全市10家影院放映近200場電影，售票信息可在「淘票票」平台和展映影院查詢，今早10點起公開售票。這是淘票票在服務上海電影節、北京電影節等電影節後，首次為金雞影展提供票務服務，同時也是本屆金雞百花電影節首次進行市場化嘗試。

本屆金雞百花電影節展映單元分為國產新片展、港澳台影展和金雞國際影展，邀請20多部全球各地影片在廈門首映，包括即將亮相大陸賀歲檔的國產影片《吹哨人》、《南方車站的聚會》，香港演員馬浚偉導演的處女作《生前約死後》，獲得第71屆坎城電影節金棕櫚提名的《小傢伙》等。

▲布袋戲受到大陸觀眾喜愛 。（圖／翻攝自金雞百花官網）

值得注意的是，當中也有台灣電影身影。由胡宇威、鄭人碩領銜主演的《寒單》，將於20日的「港澳台影展開幕式」中亮相，也是其在大陸的首次放映。另外還有霹靂布袋戲的《聖石傳說》和《奇人密碼》。

記者今早在「淘票票」平台上觀察發現，開票約15分鐘後，《聖石傳說》的購票率高達9成，座位幾乎被訂購一空，而《寒單》略遜色於布袋戲，但購票率也有7成左右。

▼ 《聖石傳說》的購票率高達9成 。（圖／翻攝自金雞百花官網、淘票票）

金雞百花電影節官網昨（14）日發佈了形象大使海報，官宣姚晨將擔任電影節的形象大使。在今年電影節期間，將舉辦25項主體活動、18項系列活動以及23項配套活動，同時，根據「全年金雞、全城金雞」的辦節理念，廈門也推出23項配套活動，覆蓋島內外6個行政區，為第28屆中國金雞百花電影節加溫加碼。

▼ 姚晨擔任今年的金雞百花電影節形象大使 。（圖／翻攝自微博）