影／首次牽手高人氣百貨！　「金雞百花」主題展吸正妹打卡

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記者蔡儀潔／廈門報導

第28屆金雞百花電影節將於19日至23日舉辦，廈門即將進入「金雞時間」。比起過往的金雞百花，今年的電影節更加著重於走近市民當中，譬如首次將所有展映電影（包括展映配套活動）設置於百貨公司「萬象城」內，開啟了國家級影展與購物中心合作的新模式。

▲▼ 金雞百花,廈門。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲一進萬象城大門就能看到主題展。（圖／記者蔡儀潔攝）

廈門萬象城作為本屆金雞百花電影節的展映主會場，不僅會舉行「國產新片展開幕式」、「港澳台電影之夜開幕酒會」、「金雞國際影展閉幕式」三大官方重磅活動，同時還將展映海內外影片，舉辦約20場映後主創見面會，提供影迷與電影人近距離互動的機會。

▲▼ 金雞百花,廈門。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 金雞百花，電影節，廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲正在展出的廈門百年電影主題展。（圖／記者蔡儀潔攝）

此外，萬象城還與金雞百花聯手，舉辦一系列配套活動，譬如廈門百年電影主題展、電影海報展、「我和電影」TED主題演講等主題展覽，供市民瞭解電影藝術和歷史。

此次金雞百花與廈門最夯的百貨公司聯手，是大陸國家級電影節展映活動與購物中心，首度達成如此深度的合作，將電影殿堂拉近普通市民當中。

▲▼ 金雞百花,廈門。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲主題展吸引不少民眾來打卡。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，民眾可以通過「淘票票」平台，查詢影展近200場電影放映資訊和購票。這是淘票票在服務上海電影節、北京電影節等電影節後，首次為金雞影展提供票務服務，同時也是本屆金雞百花電影節首次進行市場化嘗試。

▲▼ 金雞百花，電影節，廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲萬象城電影院放映金雞電影 。（圖／記者蔡儀潔攝）

2019金雞影展於15日至23日，展映近80部國內外影片，在全市10家影院放映近200場。展映單元分為國產新片展、港澳台影展和金雞國際影展，邀請20多部全球各地影片在廈門首映，包括即將亮相大陸賀歲檔的國產影片《吹哨人》、《南方車站的聚會》，香港演員馬浚偉導演的處女作《生前約死後》，獲得第71屆戛納電影節金棕櫚提名的《小傢伙》等。

▲▼ 金雞百花，電影節，廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 金雞百花，電影節，廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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