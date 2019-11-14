鍍金！提升國際能見度　鹿港奪台灣城鎮品牌金獎

▲鹿港榮獲2019台灣城鎮品牌金獎。（圖／鹿港鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2019台灣城鎮品牌獎揭曉，彰化縣鹿港鎮及雲林縣林內鄉奪到金牌獎，鹿港鎮長許志宏許志宏表示，金獎屬於所有鹿港鄉親，這個榮耀是大家一起創造的，同時也要感謝所有的評審委員，能夠看見鹿港的努力，這個獎項會督促大家不斷的前進，繼續把榮耀維持下去。

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▲鹿港的夜景美不勝收。（圖／彰化縣政府提供）

這項競賽共有40多個鄉鎮參加，入圍22個，去年鹿港鎮拿下銀牌，今年摘下金牌，許志宏說，當其他鄉鎮都一一上台領獎時，坐在台下的心情是分外緊張，最後宣布得到金獎，心情更是激動。

▲鹿港榮獲2019台灣城鎮品牌金獎。（圖／記者唐詠絮攝）

臺灣城鎮品牌獎評鑑指標包括形象識別、設計經營〈20分〉；文化傳承、生活創新〈20分〉；品牌深耕、創意行銷〈20分〉；智慧數位、未來策略〈20分〉；環境教育、綠色經濟〈20分〉等，除了第一階段資格審查之外，還要經過評審審查，以及第三階段綜合評選與地方訪視，之後再由評審團隊選出最終獲獎名單。

▲鹿港公會堂光雕秀。（圖／彰化縣政府提供）

評審團認為，鹿港鎮結合古蹟與歷史建築辦理藝文及民俗活動，充份讓傳統技藝大師輩出的地方特色有所發揮，更推動文化觀光及夜間商機轉型，歷史小鎮凝煉當代生活內涵，提升鹿港的國際觀光能見度，是深具文化厚度的臺灣品牌城鎮典範。

許志宏說，面對未來，鹿港將以「尊重環境，資源永續」、「整合特色，景點串聯」及「友善設施，優質服務」之三大計畫目標，透過智慧數位科技來盤點鹿港鎮在地資源特色，透過硬體建設營造及改善，全面提昇遊憩質量，強大文化資產導覽系統，運用網路社群呈現公部門即時動態，即時解決問題的效率，以觀光產業體驗模式為開端，促使地方觀光產業走向永續發展。

▲鹿港漂亮的街景。（圖／彰化縣政府提供）

許志宏強調，臺灣城鎮品牌獎就像是得到一個認證，在這一波全球品牌產業的競爭下，得獎是一個很大的鼓勵，並且帶領我們不斷要進步，結合傳統底蘊來創新，擦亮鹿港這個品牌，希望讓我們越在地，越可以立足世界，達到彰顯鹿港的願景。

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