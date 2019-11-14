　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鍍金！提升國際能見度　鹿港奪台灣城鎮品牌金獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲鹿港榮獲2019台灣城鎮品牌金獎。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港榮獲2019台灣城鎮品牌金獎。（圖／鹿港鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2019台灣城鎮品牌獎揭曉，彰化縣鹿港鎮及雲林縣林內鄉奪到金牌獎，鹿港鎮長許志宏許志宏表示，金獎屬於所有鹿港鄉親，這個榮耀是大家一起創造的，同時也要感謝所有的評審委員，能夠看見鹿港的努力，這個獎項會督促大家不斷的前進，繼續把榮耀維持下去。

▲鹿港的夜景美不勝收。（圖／彰化縣政府提供）

請繼續往下閱讀...

▲鹿港的夜景美不勝收。（圖／彰化縣政府提供）

這項競賽共有40多個鄉鎮參加，入圍22個，去年鹿港鎮拿下銀牌，今年摘下金牌，許志宏說，當其他鄉鎮都一一上台領獎時，坐在台下的心情是分外緊張，最後宣布得到金獎，心情更是激動。

▲鹿港榮獲2019台灣城鎮品牌金獎。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港榮獲2019台灣城鎮品牌金獎。（圖／記者唐詠絮攝）

臺灣城鎮品牌獎評鑑指標包括形象識別、設計經營〈20分〉；文化傳承、生活創新〈20分〉；品牌深耕、創意行銷〈20分〉；智慧數位、未來策略〈20分〉；環境教育、綠色經濟〈20分〉等，除了第一階段資格審查之外，還要經過評審審查，以及第三階段綜合評選與地方訪視，之後再由評審團隊選出最終獲獎名單。

▲鹿港的夜景美不勝收。（圖／彰化縣政府提供）

▲鹿港公會堂光雕秀。（圖／彰化縣政府提供）

評審團認為，鹿港鎮結合古蹟與歷史建築辦理藝文及民俗活動，充份讓傳統技藝大師輩出的地方特色有所發揮，更推動文化觀光及夜間商機轉型，歷史小鎮凝煉當代生活內涵，提升鹿港的國際觀光能見度，是深具文化厚度的臺灣品牌城鎮典範。

▲鹿港榮獲2019台灣城鎮品牌金獎。（圖／記者唐詠絮攝）

許志宏說，面對未來，鹿港將以「尊重環境，資源永續」、「整合特色，景點串聯」及「友善設施，優質服務」之三大計畫目標，透過智慧數位科技來盤點鹿港鎮在地資源特色，透過硬體建設營造及改善，全面提昇遊憩質量，強大文化資產導覽系統，運用網路社群呈現公部門即時動態，即時解決問題的效率，以觀光產業體驗模式為開端，促使地方觀光產業走向永續發展。

▲鹿港的夜景美不勝收。（圖／彰化縣政府提供）

▲鹿港漂亮的街景。（圖／彰化縣政府提供）

許志宏強調，臺灣城鎮品牌獎就像是得到一個認證，在這一波全球品牌產業的競爭下，得獎是一個很大的鼓勵，並且帶領我們不斷要進步，結合傳統底蘊來創新，擦亮鹿港這個品牌，希望讓我們越在地，越可以立足世界，達到彰顯鹿港的願景。

▲鹿港的夜景美不勝收。（圖／彰化縣政府提供）

生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

「狗男女、X吃懶叫」與小三私情全都錄　正宮火大提告

彰化建國科大生西瓜刀狂砍同學！校方：平日遭「言語霸凌」積怨

ET快訊
學姐新歡私下真面目曝光！同事曝跟前女友同居「有隱情」
快訊／擬改列不分區邊緣　吳敦義搶先爆：我的順序會往下調
敦南誠品熄燈　確定明年5/31最後營業日
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鍍金！提升國際能見度　鹿港奪台灣城鎮品牌金獎

台生持續撤港！　教育部駐港人員今早協助13人搭機返台

陳瑞斌「天使手指」彈奏童話故事音樂　邀愛樂民眾共賞音樂饗宴　

台鐵又出事！自強號遭石頭砸傷　「駕駛艙擋風玻璃外層龜裂」

桃機第三跑道案「噪音、空汙」問題大！環委決議補充資料再審

性教育≠性交教育！外國人讚「你們台灣性平做得很好」她內心淌血：我們在倒退

幼兒園冬季運動服「1套1200」　老媽愣住：還不能單買...過來人教戰守荷包

「威力彩」20.47億元獎落台南　蔡國基：刷新南部地區最高單注獎金紀錄

半夜翻出慶生信…人母驚呆！女兒「7月的戀情」曝光：是我選擇分手　爸哭了

阿桑牽「鎖龍頭機車」快跌倒！她幫忙移：腰要斷　對方媳婦出現一講傻眼了

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

鍍金！提升國際能見度　鹿港奪台灣城鎮品牌金獎

台生持續撤港！　教育部駐港人員今早協助13人搭機返台

陳瑞斌「天使手指」彈奏童話故事音樂　邀愛樂民眾共賞音樂饗宴　

台鐵又出事！自強號遭石頭砸傷　「駕駛艙擋風玻璃外層龜裂」

桃機第三跑道案「噪音、空汙」問題大！環委決議補充資料再審

性教育≠性交教育！外國人讚「你們台灣性平做得很好」她內心淌血：我們在倒退

幼兒園冬季運動服「1套1200」　老媽愣住：還不能單買...過來人教戰守荷包

「威力彩」20.47億元獎落台南　蔡國基：刷新南部地區最高單注獎金紀錄

半夜翻出慶生信…人母驚呆！女兒「7月的戀情」曝光：是我選擇分手　爸哭了

阿桑牽「鎖龍頭機車」快跌倒！她幫忙移：腰要斷　對方媳婦出現一講傻眼了

張善政質疑蔡英文國艦國造　林鶴明：韓國瑜要推翻？打嘴砲不如去造船

12強／中華隊轉戰東京巨蛋　注意屋頂特殊規定

華紙2019前三季合併營收156億6千萬 紙漿走勢仍不明朗

快訊／《PD101》製作人安俊英認了：四季全造假！　警方「關鍵證據」曝光

蟻居！信義區2坪榻榻米房月租3千　房東：只求有地方睡的人再來

蘋果高層稱使用Chromebook的學生不會成功　網諷：只為賣更多的iPad

瑞芳台2線旅行車與曳引車對撞　「車頭全爛旋轉180度」女乘客雙腿骨折

台灣每打韓國就爆氣？韓媒從對戰歷史找原因：台灣球員高昂鬥志讓人訝異

香港今年6至9月「自殺與不明死亡」256起　較2018年同期多34起

12強／拚勝韓國有利明年春訓　張奕不自滿：很大的收穫

生活熱門新聞

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

菜鳥「1天準時下班」被踢出群組

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

妹子吃不完：有付錢啊　男友斥1句廚師淚噴

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

今變天高溫掉8度　下周鋒面雨3天大降溫

一夜變天！北部高溫掉6°C有感濕涼

「智慧隱形眼鏡」交大搶先Google做到了！

竹北吊車大王追4妻招式超純情！

吊車大王「4妻後宮」對外開放　直接幫業務換新手機

女生開車副駕長這樣！黑絲妹一瞥笑哭

更多熱門

相關新聞

鹿港幸福小吃秒殺　姐弟半夜11點排隊搶頭香

鹿港幸福小吃秒殺　姐弟半夜11點排隊搶頭香

鹿港幸福小吃宴果真叫好又叫座，6日上午8點30分在鹿港鎮公所開放現場預訂，有民眾半夜11點就從秀水趕來排隊搶到頭香，也有半夜從從南投埔里出發的，一開放120桌瞬間秒殺，而今天的網路報名40桌不到10秒便額滿，公所也說今天只剩傳真報名，有民眾說這排隊真的超刺激。

現代阿卡貝拉大賽　屏市信義國小阿緱囝仔大贏家

現代阿卡貝拉大賽　屏市信義國小阿緱囝仔大贏家

鋼鐵韓粉嗆要你命　彰化綠議員怒喊：用選票譴責暴力

鋼鐵韓粉嗆要你命　彰化綠議員怒喊：用選票譴責暴力

鹿港幸福小吃宴　11月6日報名

鹿港幸福小吃宴　11月6日報名

全運會競速滑輪溜冰楊合貞奪金

全運會競速滑輪溜冰楊合貞奪金

關鍵字：

鹿港金牌遊憩

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面