吃的是童年回憶！　逛夜市瞥見「大豬公」2種全包　 網超愛：濕的版本更讚

▲名為大豬公的零食其實是用魚肉做的。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

有買過柑仔店的人一定吃過這包零食，外表看起來紅通通，吃起來鹹甜鹹甜，還有種鱈魚香絲的味道。一名網友表示，他昨晚去夜市看到這久違的古早味零食，忍不住就買了2包回家，而且越吃越涮嘴，也意外釣出很多同好在底下留言，「超愛吃這個～」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，2包同樣都是做成紅色薄片狀，差別只在方形的有裹上糖粉，長形的則是原味，鹹甜滋味是很多五六年級的最愛，很容易看電視時一片接著一片，不知不覺就嗑掉整包。

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據了解，這項零食叫做「大豬公」，在傳統雜貨店都會見到它身影，雖然產品名稱中有「豬」，但其實原料是用混和魚肉製成，將冷凍魚漿調味、調色後，再延壓成片狀送去烘烤，表面還會撒上一些糖粉或調味料，就成了大人小孩都愛的傳統零食。

▲傳統柑仔店會用塑膠圓桶裝，很多人甚至會買整桶回家。（圖／翻攝自爆廢公社）



大豬公還有分成紅色與白色，最受小朋友歡迎的還是顏色鮮豔的紅色，而且還有口感比較濕潤的版本，表面吸附滿滿糖汁，味道更加濃郁。雖然有些人顧慮大豬公的色素和糖分太高，但網友表示，他們吃的是童年的味道，而且價格非常便宜，是難得可以吃到過癮也不傷荷包的零食，「濕的比較好吃」、「小孩子才做選擇，我都吃」、「比較偏愛左邊糖粉」、「左邊比較甜，右邊會越吃越鹹，左邊+1。」

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