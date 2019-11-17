網購收到「一箱家庭垃圾」！拆封飄出噁爛酸臭　賣家寄出前挑釁：已包裝妥善

▲垃圾還未經過清洗，已飄出酸臭味。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

一名女網友日前在蝦皮購物買鍋蓋，收到時是用一個大紙箱裝的包裹，上頭還寫著「紙類回收」，但她一拆開立刻就傻了，因為裡面竟然被塞滿了垃圾，包括豆腐盒、優格杯、蔥油餅塑膠袋等等，而且還未經過清洗，散發出濃濃惡臭，根本是花錢買了一整箱垃圾，讓她氣到給1顆星負評。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，「我買的是鍋蓋，你塞在垃圾裡」，第一次遇到如此離譜的賣家，竟然連同家庭垃圾一起寄出，拿來煮飯的鍋蓋被塞在惡臭垃圾堆中，代表並不是寄錯箱，擺明是惡意欺負消費者。

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賣家在出貨前還傳訊息說，「已包裝妥善，現在去寄」，從頭到尾態度都十分友善，也禮貌地表示感謝購買，怎料實際上卻做出如此惡劣的整人行為，根本是把原PO當成垃圾車，家裡要丟棄的垃圾一併塞入包裹中寄出，而且這些垃圾還飄散著刺鼻酸臭味，害原PO根本不敢再使用埋在內部的鍋蓋。

▲賣家事後不回應。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



照片曝光後，也引來大批網友怒罵，「這太誇張吧」、「噁心死了，不管什麼理由，這人素質有夠差」、「自以為防撞，實則塞垃圾給妳」、「神扯！遇過包裝塞雞骨頭跟便當盒的」、「誇張，是不是寄錯了」、「我很想知道賣家怎麼解釋這情況」。目前原PO已經私訊賣家要求對方解釋，但尚未得到回應。

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