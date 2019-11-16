魔戒迷網購「精靈雙刀」送來開鋒武士刀　喊冤不知情獲判無罪

▲電影魔戒系列戲迷的高姓男子，前年從網路購買魔戒精靈雙刀要收藏，賣家卻寄來2把已開鋒武士刀，地院二審改判無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓男子是電影魔戒系列影迷，高男於2017年在網路上以2200元購置「魔戒精靈雙刀」要收藏，賣家卻透過國際快遞寄來2把已開鋒的武士刀，遭海關人員查獲將貨主高男送辦，高男一審被判處2個月有期徒刑，高不服上訴，堅稱與賣家交易時未討論有關開鋒事宜，地院二審合議庭審理時根據高男與賣家對話確實未討論開鋒與否，撤銷原判改判無罪。

據檢方起訴書指出，高男於2017年1月透過臉書以2200元代價向網路賣家訂購「電影魔戒精靈雙刀」，當時高男以魔戒系列精靈雙刀照片詢問賣價是否有賣此種道具刀，賣家透過國際快遞從香港空運來台，但經過海關查驗時被攔獲，拆箱查看2把武士刀已開鋒過，將貨主高男依違反槍砲刀械管制條例移送桃檢偵辦。

地院一審簡易庭審酌，查扣2把武士刀經桃園市警局鑑定後，屬於槍砲刀械管制條例之刀械，高男未經許可運輸，具有危險性、威脅社會治安，依非法運輸刀械罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

高男收到判決書後不服提出上訴，堅稱是在網路搜尋魔戒精靈雙刀圖片，詢問賣家有沒有賣，對方僅說材質是鍛鋼打造，附有刀和刀套，他沒和賣家討論到開鋒與否問題，事後賣家還強調刀械未開鋒，他則說是要買道具刀收藏，根本不知道對方寄來是已開鋒的武士刀。

地院二審合議庭根據高提出與賣家對話紀錄，確實如其所述，沒討論是否開鋒，高因網路購物無法看到實體商品，僅就外型、材質、配件、價格與寄送方式進行討論，不知訂購的是已開鋒且違法武士刀；此外，高男以本人真實姓名作為貨主，若想違法購買管制刀械，理應規避海關查緝，認定主觀上應無犯意，其堅稱「不知道刀已開鋒」足可採信，合議庭審酌後決定撤銷原判決，改判處高男無罪。

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