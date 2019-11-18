北部快速變天中！降雨、境外污染、冷空氣全報到　周二最低溫探15度

▲天氣風險提醒，天氣快速變化中，降雨、境外污染、冷空氣接力報到。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

北部變天中！天氣風險指出，天氣正在快速變化中，北部的朋友應該有感受到外頭已經變的陰霾，也開始有些雨勢。隨著東北風逐漸增強，午後來自中國內陸的境外污染物將大舉南下，整個西半部都會受到影響、空氣品質明顯轉差，尤其北部沿海更要留意高濃度的境外污染物。

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境外污染後就是冷空氣南下，預估今、明晚間，北部、中部地區低溫將下探17-18度，南部也僅有20度左右低溫，算是入秋後較明顯的一波冷空氣，而且持續時間也比較長，周四後才會稍稍回溫。

雨勢方面，北部、宜蘭迎風面的雨將會下到周三，中南部維持多雲到晴的天氣；周三晚間起風向漸漸偏向東風後，配合南方低壓帶來的水氣，到周五前東半部宜蘭、花蓮、台東都有可能出現明顯的雨勢。

▲氣象局指出，周二清晨是這波冷空氣最冷時間，中部以北低溫下探15度。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳建安表示，今晚是逐漸降溫的過程，北部低溫約18、19度，中南部20-22度，到了明天清晨，是這一波冷空氣最冷時間點，中部以北、東北部低溫剩16-18度，沿海空曠更可能下探15度，南部地區及花東則為18-21度。

周二白天，北台灣也屬整天偏涼天氣，高溫預估只有20-23度，中南部高溫可到26-27度附近，花東為25、26度，但要留意日夜溫差大。