蘋果手機驚爆「史上最大漏洞」！　專家：4個習慣好過換手機

▲蘋果手機爆出史上最大、罕見的資安漏洞，專家建議要維持4個好習慣。（圖／圖為iPhone 8、資料照）

記者吳靜君／台北報導

近日科技社群熱烈討論，蘋果的手機硬體漏洞遭到破解，並且呼籲重要人事更換或升級自己的蘋果手機，否則手機內的敏感資料或隱私，可能會被駭客竊取。KPMG安侯建業數位科技安全團隊負責人執行副總謝昀澤指出，未來手機的各種軟硬體漏洞被揭露將越來越多，對所有使用者來說， 「有個好習慣，遠比有隻好手機更安全」。

謝昀澤表示，這次有三項過去罕見的手機技術漏洞。

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一，無密碼攻擊：可繞過蘋果手機認證的帳密、指紋與人臉辨識驗證，直接取用手機內資料，不需要使用傳統社交工程騙取密碼，或進行其他遠距攻擊。

二，無軟體更新：為少見的硬體漏洞，針對存在於手機CPU晶片內部，在開機時最先執行的唯讀記憶體(Bootrom)，並非傳統撬開iOS或APP。除非更換硬體，否則無法透過軟體升級來直接修補。

三，無特定版本：此一漏洞，幾乎所有的市面上熱門蘋果手機、平板、手錶、音箱皆受到波及，但是較新硬體的iphone XS、iPhone11系列等除外。

面對漏洞，部分網路社群的建議，直接更換iPhone手機。謝昀澤解釋，雖然蘋果手機漏洞事件狀況進行深入分析，目前所發現的硬體漏洞的確很經典，但是駭客執行成本很高，攻擊效益太低，所以發生在一般使用者手機上的機率不高。謝昀澤建議，面對這類高技術門檻的攻擊，蘋果使用者其實只需要簡單做到下列幾點，就能有效減緩此一事件所產生的影響：

一，養成定期重新啟動手機的習慣，避免長期不關機。

二，手機盡量不離身，或應置於安全區域。

三，如手機遺失，可考慮啟動遠端資料清除機制，以防第三人窺視。以最新版的iOS 13為例，開啟新版「尋找」app，然後點一下「裝置」標籤頁，選取要遠端清除的裝置後，向下捲動並選擇「清除此裝置」。

四，手機硬體需要交給廠商維修前，應事先備份，並完整清除手機上的所有資料。

謝昀澤認為，如果沒有購機成本限制，不嫌換機麻煩且有資料遺失風險，手機內又存有機敏資料的政商要員或影劇巨星等駭客眼中的「高價值目標」人士，當然也可以考慮直接升級或更換手機。

但是謝昀澤指出，但是未來手機的各種軟硬體漏洞被揭露將越來越多，對所有使用者來說， 「有個好習慣，遠比有隻好手機更安全」，一般手機使用者不需要過度恐慌。