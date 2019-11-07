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當廚娘2個月被邪教戳瞎雙眼　嬤控「聖母」：那群小孩全叫她媽咪！頭殼壞掉

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當廚娘2個月被邪教戳瞎雙眼　嬤控「聖母」：那群小孩全叫她媽咪、頭殼壞掉。（圖／東森新聞）

▲謝姓阿嬤雙眼被戳瞎，生活無法自理。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

南投國姓爆發邪教組織打死女信徒案件，自稱「聖母」的創辦人林欣月遭到羈押，現在不少家屬紛紛跳出來找尋家人。一名家住台中東勢的謝姓老婦，今年5月因丈夫過世想尋求心靈寄託，也加入邪教當廚娘，沒想到短短2個月就被打到雙眼失明，兒子也被洗腦到不跟她聯絡，如今母子已失聯2年，「可能死在裡面也不曉得。」現在還有11人失蹤生死未卜，檢方考慮分案調查。

據了解，謝姓阿嬤的兒子和媳婦多年前加入「中華白陽四貴靈寶聖道會」（又稱中華日行一善學會），她今年5月入會，當廚娘煮飯給信眾吃；同年7月，她只因不符道規，被兩名信徒拿軟墊痛毆砸瞎雙眼。阿嬤說，「她叫我辦護照那些的，我都沒有做。（軟墊）一直丟你的臉嘛、丟你胸部啊，不小心就丟到眼睛，打完後，我說『我眼睛看不到了』。」

當廚娘2個月被邪教戳瞎雙眼　嬤控「聖母」：那群小孩全叫她媽咪、頭殼壞掉。（圖／東森新聞）

▲▼謝姓阿嬤雙眼被戳瞎，生活無法自理。（圖／東森新聞）

當廚娘2個月被邪教戳瞎雙眼　嬤控「聖母」：那群小孩全叫她媽咪、頭殼壞掉。（圖／東森新聞）

阿嬤躺在道場5天，有信徒要去看醫生，她跟著外出趁機和女兒聯絡，才終於得救脫離邪教。她說，那一群小孩全都叫林欣月「媽咪」，「自己的媽媽都不要了，還叫你媽媽喔，頭殼壞掉！」

今年9月，台中檢警大陣仗攻破位在南投國姓的邪教組織，林欣月雖被逮，但阿嬤的兒媳孫女一家3口仍在大陸道場，不願回家，母子關係決裂。她說，兒子失聯有2年多了，「剛去的時候都還很正常啊，還去唱歌跳舞什麼的。到5月底、6月，就短短的時間就變得好像魔鬼一樣啊」；兒子現在可能還在裡面，「可能死在裡面也不曉得。」

前立委林國慶表示，該組織教導小孩把爸媽當「邪靈」，所以爸媽就被趕出來，現在仍有很多家長的孩子下落不明。林欣月今年教唆信眾，把想脫離邪教的26歲方姓女子活活打死，遭裁定羈押，但她在台中看守所不回答任何問題，更不承認打死人。目前檢警朝傷害致死罪偵辦，如今還有11人失蹤，生死未卜，檢方考慮分案調查。

當廚娘2個月被邪教戳瞎雙眼　嬤控「聖母」：那群小孩全叫她媽咪、頭殼壞掉。（圖／東森新聞）

▲▼今年9月，台中檢警大陣仗攻破位在南投國姓的邪教組織。（圖／東森新聞）

當廚娘2個月被邪教戳瞎雙眼　嬤控「聖母」：那群小孩全叫她媽咪、頭殼壞掉。（圖／東森新聞）

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