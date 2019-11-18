人前零互動人後殺紅眼！藍營民調楊瓊瓔勝出　洪慈庸諷：自嗨

▲▼楊瓊瓔和洪慈庸再度決戰立委，2人上午零互動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

即將請假投入立委第3選區選戰的台中市副市長楊瓊瓔和無黨籍現任立委洪慈庸，2人18日出席台中國際機場改善工程典禮時沒有互動，豈料活動一結束，國民黨台中市黨部立即公布一份民調，指楊以6成支持度大勝洪3成3，黨部解讀是民眾對綠營動用中央資源全力輔選反感，洪則是反駁，這份民調根本是自嗨民調，楊不要「作賊喊抓賊」。

4年前，楊瓊瓔敗給當時的時代力量洪慈庸，如今楊要請假參選，捲土重來，2人上午參加台中國際機場改善工程典禮時，沒有任何互動，即使站在一起也未見寒暄，人前冷淡，豈料人後早已經是殺紅眼。

國民黨台中市黨部委託民調公司進行電話語音民調，內容為「您好。這裡是語音民調中心，想請教在您的選區中，如果明天就要投票，您會支持哪一位？支持國民黨的楊瓊瓔請按1，無黨籍的洪慈庸請按2，民眾黨的張睿倉請按3，謝謝您。」結果楊瓊瓔60.15%，洪慈庸33.21%，楊大勝。

黨部強調，洪慈庸擔任立委4年，但鄉親長期的印象就是「看不到人、沒有做事！」，一到選舉只會仰賴民進黨行政資源，每天操作負面選舉，「如果沒有林佳龍和蔡英文、洪慈庸還選得下去？」

洪慈庸回應表示，許多鄉親都反映有接到電話，但都說「非常不知所云」，因為全程只詢問支持人選，未詢問任何個人資料，且一按選擇洪慈庸，電話就立即掛掉，採樣方式毫無信度及效度可言，根本就是「自high民調」，洪呼籲，不需要拿自作的無效民調出來混淆大眾、欺騙自己。

此外，有關中國國民黨胡亂抹黑「沒做事」、無端指控中央行政資源輔選，洪慈庸也痛批，誰帶職參選、誰濫用行政資源，選民都看在眼裡也自有公斷，「請勿作賊喊抓賊！」



洪慈庸說，無論是中央投入12億的后里醫院、等待8年的潭興停車場和潭心計畫、神岡國中升格完全中學、還是投入49億的國1銜接台74系統交流道，都是過去短短3年多，她與在地民代爭取的成果，不應該因為3年成果超越前面20年的擺爛，就用這樣的方式來抹煞掉。

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