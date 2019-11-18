　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人前零互動人後殺紅眼！藍營民調楊瓊瓔勝出　洪慈庸諷：自嗨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲楊瓊瓔和洪慈庸2人再度對決，上午出席動土典禮毫無互動。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼楊瓊瓔和洪慈庸再度決戰立委，2人上午零互動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

即將請假投入立委第3選區選戰的台中市副市長楊瓊瓔和無黨籍現任立委洪慈庸，2人18日出席台中國際機場改善工程典禮時沒有互動，豈料活動一結束，國民黨台中市黨部立即公布一份民調，指楊以6成支持度大勝洪3成3，黨部解讀是民眾對綠營動用中央資源全力輔選反感，洪則是反駁，這份民調根本是自嗨民調，楊不要「作賊喊抓賊」。

▲楊瓊瓔和洪慈庸2人再度對決，上午出席動土典禮毫無互動。（圖／記者鄧木卿攝）

4年前，楊瓊瓔敗給當時的時代力量洪慈庸，如今楊要請假參選，捲土重來，2人上午參加台中國際機場改善工程典禮時，沒有任何互動，即使站在一起也未見寒暄，人前冷淡，豈料人後早已經是殺紅眼。

國民黨台中市黨部委託民調公司進行電話語音民調，內容為「您好。這裡是語音民調中心，想請教在您的選區中，如果明天就要投票，您會支持哪一位？支持國民黨的楊瓊瓔請按1，無黨籍的洪慈庸請按2，民眾黨的張睿倉請按3，謝謝您。」結果楊瓊瓔60.15%，洪慈庸33.21%，楊大勝。

黨部強調，洪慈庸擔任立委4年，但鄉親長期的印象就是「看不到人、沒有做事！」，一到選舉只會仰賴民進黨行政資源，每天操作負面選舉，「如果沒有林佳龍和蔡英文、洪慈庸還選得下去？」

洪慈庸回應表示，許多鄉親都反映有接到電話，但都說「非常不知所云」，因為全程只詢問支持人選，未詢問任何個人資料，且一按選擇洪慈庸，電話就立即掛掉，採樣方式毫無信度及效度可言，根本就是「自high民調」，洪呼籲，不需要拿自作的無效民調出來混淆大眾、欺騙自己。

此外，有關中國國民黨胡亂抹黑「沒做事」、無端指控中央行政資源輔選，洪慈庸也痛批，誰帶職參選、誰濫用行政資源，選民都看在眼裡也自有公斷，「請勿作賊喊抓賊！」

洪慈庸說，無論是中央投入12億的后里醫院、等待8年的潭興停車場和潭心計畫、神岡國中升格完全中學、還是投入49億的國1銜接台74系統交流道，都是過去短短3年多，她與在地民代爭取的成果，不應該因為3年成果超越前面20年的擺爛，就用這樣的方式來抹煞掉。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／東北季風增強！北北基宜大雨特報　明晨最冷探15°C
言承旭情纏13年「想愛卻愛不了」　關鍵分手原因曝：和原生家庭
依依「頭燈全開」誘惑小鬼：想偶爾吃瘦肉　憲哥：褲子變緊了
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　蔡英文替唐星兒打氣：每個人都應尊重

聯合報民調：藍綠政黨票支持度不超過三成　民眾黨達不分區分配門檻

搶頭香登記第三選區　吳怡農笑：目前只有我一個「候選人」

韓國瑜酸造勢「等一個便當」　蔡英文苦笑回：高雄市民在等一個市長

挺台灣顧民主！　鍾佳濱登記參選屏東一選區立委

李佳芬拔樁成功！蔡英文柬埔寨後援會幹部「棄英投韓」

不怕民調落後！韓國瑜酸：蔡英文造勢民眾都在等便當

葉壽山帶「金雞」登記屏北立委　不賄選+打造金雞母就業機會

拚台南6席立委全壘打　洪秀柱：民進黨休想派西瓜躺著選

江啟臣、黃馨慧登記參選立委　胡志強、盧秀燕陪同背書

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

星宇航空耗時2年打造《星探者》　機上安全影片連小孩都認真看完！

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　蔡英文替唐星兒打氣：每個人都應尊重

聯合報民調：藍綠政黨票支持度不超過三成　民眾黨達不分區分配門檻

搶頭香登記第三選區　吳怡農笑：目前只有我一個「候選人」

韓國瑜酸造勢「等一個便當」　蔡英文苦笑回：高雄市民在等一個市長

挺台灣顧民主！　鍾佳濱登記參選屏東一選區立委

李佳芬拔樁成功！蔡英文柬埔寨後援會幹部「棄英投韓」

不怕民調落後！韓國瑜酸：蔡英文造勢民眾都在等便當

葉壽山帶「金雞」登記屏北立委　不賄選+打造金雞母就業機會

拚台南6席立委全壘打　洪秀柱：民進黨休想派西瓜躺著選

江啟臣、黃馨慧登記參選立委　胡志強、盧秀燕陪同背書

軟夫20年靠老婆吃穿　她月薪2萬養全家！心寒妻淚求休夫判准

口乾舌燥又頭暈！她乳癌1期「電療5天」氣耗光...中醫調養助功

中信盃黑豹旗／首場社團對科班32強　和平6局敗東體比上次進步

陌生單字不會唸？Google新功能教你正確發音

獨享宜蘭無邊際溫泉泳池　白天遠眺龜山島、夜晚繁星點點

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　蔡英文替唐星兒打氣：每個人都應尊重

CNN：香港理工大學門口疑發現「土製炸彈」　瓦斯桶瓶身貼滿螺栓

聯合報民調：藍綠政黨票支持度不超過三成　民眾黨達不分區分配門檻

國中軟式／北市長安拿下隊史首冠　朱軒祺奪大會MVP

搶頭香登記第三選區　吳怡農笑：目前只有我一個「候選人」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

即／捲入「貴婦團」炒房　高美蘭即日起請長假

謝龍介擬退不分區　吳敦義回應了

韓國瑜：我從善良清秀美男子被抹成「黑道喝酒抱女人」！

沒有「氣氣氣氣」鋼鐵粉...蔡英文北高造勢場　正妹年輕人擠爆會場

快訊／蔡英文剛宣布副手賴清德　共軍航空母艦航入台灣海峽

黃創夏70字批韓國瑜　要國民黨自救

聯合報民調：蔡賴45％領先韓、宋

國寶級鬼故事大師司馬中原：韓國瑜是說實話、做真事的人

郭新政登記參選巧遇黃昭順　想握手遭嗆「不屑」

賴清德被迫當副手？謝龍介提醒蔡英文這件事

蘇貞昌過度勞累　顏面神經暫時麻痺

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

不分區58票反對　吳敦義怒：同意的有127票

韓國瑜土城造勢人數曝：真的越來越少

更多熱門

相關新聞

蘇嘉全挺力挺顧台灣的洪慈庸連任

蘇嘉全挺力挺顧台灣的洪慈庸連任

立法院長蘇嘉全16日出席總統蔡英文、無黨籍立委洪慈庸潭子聯合競選總部16日舉辦進駐茶會，他特別肯定洪慈庸立院表現5度獲得公督盟評鑑優秀立委，並表示，國會代表人民，要守護台灣，讓顧台灣的洪慈庸順利連任，在國會有力地保護大家，也要全力拚國會過半。

綠立委參選人競總成立　盧秀燕竟祝「圓滿成功」

綠立委參選人競總成立　盧秀燕竟祝「圓滿成功」

林昶佐籲：反思國民黨價值是什麼

林昶佐籲：反思國民黨價值是什麼

楊瓊瓔將獲徵召「請假不請辭」惹議

楊瓊瓔將獲徵召「請假不請辭」惹議

李佳芬肛交說惹議　洪慈庸：韓氏夫婦愛說謊

李佳芬肛交說惹議　洪慈庸：韓氏夫婦愛說謊

關鍵字：

2020台中市立委洪慈庸楊瓊瓔

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

北科大赴美失蹤留學生找到了

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面