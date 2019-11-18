江啟臣、黃馨慧登記參選立委　胡志強、盧秀燕陪同背書

▲黃馨慧（左3）和江啟臣（左4）在胡志強、盧秀燕陪同下前往登記。（圖／黃馨慧提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

18日是中選會辦理立法委員選舉參選人登記第1天，國民黨台中市第4選區參選人黃馨慧化身電競遊戲正義女神以及第8選區參選人海龍蛙兵江啟臣，2人在前市長胡志強、市長盧秀燕陪同下完成登記，盧表示，黃、江2人都是為台中發聲，為市民發聲的好人才，她預祝高票當選。

▲黃馨慧打扮成電競正義女神模樣前往登記。

一大早，黃馨慧扮成電競遊戲中正義女神角色，一身俐落裝扮、手持寶劍，在支持者簇擁下到舊市政府二樓辦理登記後，順利完成手續，現場也以行動劇表達對「300萬行李箱」、「東廠」、「酬庸肥貓」等民進黨執政亂象的不滿，誓言要撥亂反正、人民幸福，支持者高喊凍蒜聲不絕於耳。

▲江啟臣身穿紅短褲，跟海陸蛙兵從火車站跑到舊市府。（圖／江啟臣競總提供）

黃馨慧表示，蔡英文執政3年多，執政無能、沒政績、沒重大建設，選舉到了才到處撒錢、開民生建設支票，民眾已經忍耐很久了，她呼籲大家明年1月11日用選票翻轉國會、撥亂反正。

江啟臣一大早從豐原火車站搭乘火車出發到台中火車站，突顯任內爭取鐵路高架化等建設所帶來的舊縣區與市區連結，並與海龍蛙兵弟兄穿著紅短褲，從台中火車站跑到舊台中市政府，強調從政以來始終如一的服務精神與理念堅持。

江啟臣表示，從首次參選的「豐原山城，幸福啟程」，到2016年爭取連任的「你在乎的，我更在乎」，一直到這次2020大選的主軸「豐原山城、幸福加乘」，從地方的服務農民、打擊走私、爭取建設、關懷弱勢，客家營造，到中央的倡導改革、監督政府，希望下一任要完成快速道路系統連結，徹底完成豐原山城與大台中接軌的路網建置。

陪同登記的盧秀燕說，今天專程請假來相挺，選江啟臣不是為了啟臣，也不是為了盧秀燕，是為了台灣，為了台中，為了山城，大家都知道江是最好的立法委員，都替台中發聲，不是為了中央發聲，江永遠堅守在地立場，替市民爭取福利，所以這次在山城，一定要支持江啟臣，另外，黃馨慧在西屯、南屯奮戰不懈，為台中發聲、為市民發聲，祝她高票當選。

上午陪同登記者除了盧秀燕之外，還有前台中市長胡志強，市議員張瀞分、陳本添、冉齡軒、李榮鴻、黃健豪、羅廷瑋、陳文政、張彥彤等人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

