民進黨立委參選人莊競程競總成立　盧秀燕大方送花籃：圓滿成功

▲莊競程競總將成立，盧秀燕送上花籃祝福。（圖／莊競程競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨台中市第5選區（北北屯）立委參選人莊競程17日將成立「蔡英文、莊競程聯合競選總部」，競總15日竟出現市長盧秀燕致贈的「圓滿成功」花籃，莊總部人員說「難道市長也看好他們的選情嗎？」新聞局長黃國瑋表示，市長不分藍綠都送，期許共同為台中市民福祉而努力。

蔡英文、莊競程的聯合競總，17日下午2點30分將在北屯一德洋樓旁公園舉行，當天預計出席者包括前行政院長賴清德、行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌以及交通部長林佳龍等，模仿天王郭子乾現場扮演不同分身幫莊助選，台語天后詹雅雯也獻唱多首動聽歌曲。

莊競程競總15日上午一大早，就收到一份驚喜，原來是台中市長盧秀燕送來花藍，上面寫著「祝蔡英文總統莊競程立委候選人聯合競選總部成立圓滿成功」，莊表示，他是政治素人，也是首次參選，但盧市長還會關心他成立競選總部，讓他非常的驚訝，除了感謝盧市長的祝福之外，也期盼盧市長在這場選戰中，秉持行政中立的原則。

莊的競總人員則說，盧秀燕在這選區擔任過好幾屆立委，最了解選情，是不是發覺他們選情愈來愈看好？

新聞局長黃國瑋表示，近期台中各公職參選人的競選總部都陸續成立，盧市長基於禮貌，依例都會致贈參選人競選總部花籃，除表達心意，也是期盼不分黨派的參選人，都可以齊心協力為台中建設打拼，為台中人民福祉共同努力。至於花籃上的「圓滿成功」是指預祝參選人競選成立，典禮活動圓滿順利。

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