浪費2hrs聽演講！日本留學生「靠Xございます」　一加敬體網笑瘋：超有禮貌

▲這罵髒話也罵得太有禮貌了吧！還加敬語 XD（圖／Haruki授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

有女網友日前貼出一張IG限時動態的截圖，只見發限動的人似乎很生氣，狂飆多句台灣國罵，但中間卻穿插幾句日文，乍看之下感覺是「正在學日文的台灣人」打出來的字。原PO就透露，這是她的日本朋友「來台灣讀書的第2個月」。看到日本人2個月就被教壞，還將國罵加上日文敬語使用，網友都笑噴「推接地氣」。

仔細看看這位日本學生發的限時動態，分別寫下「X的勒」、「X掰です」、「2時間無駄にしたわ（浪費了2小時）」、「靠Xございます」、「X」，大飆國罵整個就是接地氣，可以說是相當融入台灣人的生活。但純飆國罵並不稀罕，讓網友笑噴的是，日本學生把「X掰」和「靠X」加上了「です（de su）」甚至是「ございます（go za i ma su）」，兩個助詞都是敬體，而「ございます」是比「です」還更有禮貌的說法。

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明明是生氣飆髒話的場面，日本學生卻相當有禮貌的在罵「X掰」、「靠X」，讓7千多人忍不住按讚，貼文狂吸2千多則留言、5千多則分享，網友紛紛笑翻，「正港台灣人」、「可入台灣籍了」、「好有禮貌笑死」、「靠X就靠X在那邊ございます」、「感覺好像髒話後面接です、ます、ございます就禮貌了100點」、「都已經髒話了還要那麼有禮貌喔XDDD！」

《ETtoday新聞雲》找到這位發動態的男大生Haruki，他目前是大學一年級，會來台灣留學是想學中英文，以後想當翻譯。接著他透露會發動態的理由，「我們去聽演講，可是對我們來說沒有意義的演講」，也笑說因為浪費時間了，所以那時候壓力很大，才會飆髒話。

Haruki還說，同系的朋友每天都教他講台語和國罵，所以他也會講一點台語，至於限時動態的部分，「會說日文的朋友常說ございます，所以寫靠Xございます」。Haruki最後也說，他很喜歡台灣，目前學中文覺得印象深刻的地方，是中、日文的文法語序不一樣。

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