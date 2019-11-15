17歲少年竟流浪…搭錯車身無分文　暖警幫尋新家讓他秒紅眼眶

▲一名少年流浪無家可歸，暖警替他找到一個家讓少年紅了眼眶。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名少年13日深夜搭錯車，一路搭到了林口區的公車總站，不僅身上身無分文，就連晚餐也都錯過了，扁著肚子不知道該如何是好，轄區警方獲報後到場將他帶回派出所內，不僅暖心提供晚餐及茶水，還查出少年在街頭流浪無處可歸，經聯繫新北市社會局替他找到了安身之處，讓少年不禁紅了眼眶說「謝謝你們」。

林口警分局文林派出所於13日深夜0時許，接獲轄內客運總站報案，指出一名少年因搭錯公車到總站時已無末班車，司機看少年瘦小無助的身軀，又因為緊張無法充分表達出自己的狀況，因此尋求警方來協助少年。

▼員警將少年帶回派出所後提供晚餐。（圖／記者陳豐德翻攝）



文林所員警林建丞、謝依靜趕緊前往現場瞭解，原以為少年因想家的思念湧上心頭，哽咽難以表達，經詢問後發現17歲的少年領有中度身心障礙手冊且身無分文，見少年因搭錯公車連晚餐也錯過了，便先帶返所協助照料並安撫情緒，員警貼心的提供晚餐及茶水請少年果腹。

暖警確認後發現少年日前曾安置在桃園的收容中心，但因不習慣裏頭的生活模式，自己簽立切結書離開收容中心獨自生活，這段期間一個人在街頭流浪，竟無家可歸。

員警隨即通報新北市社會局尋求救助，經社工的調查，所幸在淡水區的收容中心尚有一席空床，少年得知自己將有安頓的地方開始紅了眼眶，帶著不流暢的表達能力大聲的說「謝謝你們」，隨後員警開著巡邏車帶欣喜雀躍的少年到淡水安頓，結束一場街頭流浪記。

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