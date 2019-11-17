真實版「馬蓋先」！Gogoro供電系統推手　美籍工程師方德良獲梅花卡

▲美籍工程師方德良或移民署頒發梅花卡、肯定他對台灣的貢獻。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

美國籍的方德良（Daniel Robert Vickery），以高級專業人才的條件審核通過移民署審核、近期獲頒外僑永久居留證「梅花卡」。移民署指出，方德良堪稱現實生活版的馬蓋先，他在台灣幫電動機車Gogoro設計能夠快速充放電的換電系統，讓台灣的電動機車馬力更強、能跑得更快，也是電動機車在台推廣成公的幕後工程，目前方德良擔任Gogoro能源系統的總工程師。移民署台北服務站今天頒發梅花卡給他，肯定他最對台灣電動機車產業的貢獻。

▲美籍工程師方德良試駕自己公司產品上山下海。（圖／記者張君豪翻攝）

方德良獲獎表示，台灣是他希望永久居住的地方，獲頒梅花卡對他來說不僅對他專業的肯定，也讓他圓夢，方1988年出生於美國麻塞諸塞州，從小就對電機充滿興趣，如美國電視劇影集主角「馬蓋仙」一樣，喜歡發明及改造各式各樣器具。

方後來以優異成績取得麻省理工學院（MIT）的電子工程及電算科學之工程碩士學位後，即在美國加州的科技創意園區矽谷工作，在全球知名的甲骨文（Oracle）公司，負責設計能源系統。

方德良期許自己以環保能源的概念，能造出更貼近使用者需求，更有溫度的產品，而不僅是只會遵照規格生產的工程師，2013年他決定離開矽谷轉往友人在香港的新創公司工作，之後更在香港多家新創公司擔任工程師、科技顧問，設計出不用煤炭或瓦斯就能烹煮炒菜的太陽能炊具，行銷偏遠地區居民使用。

2014年他來台展開新生活！原因是因為認識了台灣女友、現在的太太，她深受台灣自由民主的氛圍及安全環境吸引。2015年他信義區在此巧遇Gogoro創辦人暨執行長，以驚人的電池設計概念令人印象深刻，沒多久他就被邀請面試，成為該團隊的電機工程師。

方德良表示，他來Gogoro至今4年多，從電機工程師協理升至能源系統工程師，帶領團隊60人，全力研發電力系統如何能依使用者的眾多人數，做快速放電、充電與置換電池的充電站服務，現在的電池控制系統已經能滿足台灣國人需求，也因此讓Gogoro電動機車越來越普及化。

方德良指出，熱愛台灣的他，已經登過玉山主峰，自己也常騎著Gogoro穿梭在這片土地上，貼近在地民情文化，也在台灣招募、培養新生代能源工程師，建構更安全、快速、節能、環保的電池系統，畢竟地球只有一個，舊能源會枯竭，人類有保護地球使其永續的責任。

移民署台北市服務站蘇慧雯主任指出，台灣「入出國及移民法」訂有梅花卡之申請規定，經審核通過符合規定的外國籍專業人才，不須居留滿5年即可提出申請，對我國具有特殊貢獻或具我國所需高級專業的外國人，可以在不放棄原國籍的情況下取得我國國籍。而梅花卡持卡人，亦不受每年居住滿183天的限制，台灣希望透過法規鬆綁，吸引更多像方德良一樣有專業技術的優秀人才來台居留。

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