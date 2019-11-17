賴清德任副手、游錫堃掌立法院…陳水扁讚蔡英文籌組「政敵聯盟」

▲蔡英文。（圖／記者周宸亘攝）



記者呂欣玫／綜合報導

民進黨不分區名單14日出爐，「蔡賴配」也於17日上午正式宣布。對此，前總統陳水扁透過臉書稱讚，總統蔡英文先後重用昔日不合的長官或政治對手，「或許就是蔡總統逐漸展現領導力的自信表現！」

陳水扁17日透過臉書表示，過去一年來，大家都看到蔡英文為了連任成功的「變」。先是任用擔任副院長時的老長官蘇貞昌回鍋重作馮婦，蘇貞昌第一次組閣，與時任副閣揆的蔡英文嚴重不合乃公開秘密，如今卻成了蔡英文任命的閣揆，為蔡英文連任加分！

陳水扁說，蔡英文擔任陸委會主委有將近2年半是時任行政院長游錫堃的閣員，卻在陳水扁連任後親自表明，如果新內閣仍然是游錫堃組閣，她將離開政府，「如今蔡英文改邀請她當年不願再當閣員的游錫堃出任不分區立委，並內定下任立法院長。」

陳水扁指出，賴清德是蔡英文任命的行政院長，因民進黨去年縣市長選舉慘敗下台，今年3月登記黨內初選挑戰蔡英文連任。初選階段，兩位競爭對手可以說水火不容，「蔡總統勝出後不念舊惡，一旦邀請賴清德做她的副手搭檔。讓阿扁不禁想起林肯的「政敵團隊」（team of rivals)。」

陳水扁強調，「蔡英文先後重用昔日不合的長官或政治對手，或許就是逐漸展現領導力的自信表現！」

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