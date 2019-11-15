飛日本找朋友！他求助：幫挑伴手禮零食　網曝「外國人最愛」台人也愛吃

▲原PO問，要帶什麼給日本朋友比較好。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的美食不僅國人喜歡，很多外國人來台，除了要在這裡品嘗小吃，也會帶一些點心、泡麵當伴手禮。一名網友就表示，他打算去日本找之前工作認識的朋友，因為要住對方家，以示感謝準備帶零食、泡麵過去，所以才發文想問其他網友，「大家有認識的國外朋友特別讚賞台灣哪一類零食嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，「大家的國外朋友都喜歡哪一類的台灣零食？」說他最近打算去找之前工作認識的日本朋友，因為要住宿在對方那，「為了表達感謝，想說帶些台灣的零食泡麵去讓朋友吃，目前想到的有北海鱈魚香絲、蝦味先、味味一品跟滿漢大餐牛肉麵等。」最後則是問，網友有沒有認識國外朋友特別讚賞台灣哪一類的零食。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲台灣有很多特色零食。（示意圖／記者李毓康攝）

看到貼文後，各種答案紛紛出爐，「味味排骨雞麵」、「孔雀餅乾」、「牛軋糖」、「鳳梨酥」、「試試看台灣茶葉，不是手搖飲那種」、「我只能告訴你南棗核桃糕跟仙楂大受負評」、「義美巧克力酥片、小泡芙、蛋捲、滿天星、乖乖、芒果乾、孔雀香酥脆、蚵仔煎口味的洋芋片。哦對了，義美還有一個巧克力球裡面包葡萄軟糖的那個。」

其中，不少人都有提到鳳梨酥、小泡芙，「維力炸醬麵滿受歡迎，零食的話義美小泡芙」、「義美小泡芙牛奶口味的」、「小泡芙，之前還特別寄過去。」

有網友則是分享自己的外國朋友喜歡的東西，「日本友人喜歡宜蘭牛舌餅、蔬菜水果乾、茶葉，不喜歡麻辣／沙茶／八角的東西，蝦味先他說日本早就有了」、「維力雜醬麵跟泡菜蝦味先還有77乳加（韓國朋友）」、「鳳梨酥、肉紙還有牛軋糖，還有豆花跟鮮蝦麵（印尼朋友）」、「我日本朋友超愛鳳梨酥、太陽餅、芒果乾、芭梨酥、芭樂乾」、「歐洲朋友非常愛吃雪餅」、「在IG上看到日本人來台灣伴手禮都貼小王子麵。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！