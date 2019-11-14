PTT假造徐巧芯發言涉誹謗　男遭判拘役20日定讞

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子江劍峰去年9月15日晚間上PTT網站八卦版，指稱「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他^_^」。徐巧芯認為江男的言論不實，提出誹謗告訴。一審判江男拘役20日，得易科罰金。案經上訴，高等法院二審14日駁回上訴定讞。

判決指出，去年9月14日晚間，政論節目「新聞面對面」邀請立委吳秉叡、當時為台北市議員參選人徐巧芯等人，共同錄製節目。節目討論到促進轉型正義委員會前副主委張天欽，在內部會議中提到「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」，試圖操作當時參選新北市長侯友宜在「鄭南榕自焚事件」的角色，將會議淪為「打侯議題」。

不過節目播出後第二天，PTT八卦版上就出現文章，說「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他^_^」。徐巧芯發現有人在八卦版上散布不實言論，遂向警局報案，檢方對發表文章的男子江劍峰，提起公訴。

一審法院審理時，江男坦承撰寫相關文字，也坦承明知道徐巧芯並未說出以上話語；但他辯稱，是針對徐巧芯的發言，做出另外的「解讀」，乃是對可受公評之事做出合理之政治性評論，應該受到言論自由保護，自己無罪。

一審法院不採信，認定他犯「加重誹謗罪」，處拘役20日，得易科罰金2萬元。案經上訴，高等法院14日二審宣判，認為江男的言論，是具體指摘徐巧芯發表該等內容，而徐巧芯當時係臺北市議員參選人，依社會一般通念為客觀判斷，該言論足使彼之發言妥適性受懷疑，而使專業或道德形象、人格評價及社會地位造成負面貶抑。因此高院仍認定江男有罪，駁回上訴，全案定讞。

