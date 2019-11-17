與男友橋上大吵！20歲女大生「離奇溺斃河中」…媽痛哭：男方早有家室了

▲20歲女大生和男友爭執後離奇溺斃。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省平湖市一名20歲施姓女大生日前離奇溺斃河中，媽媽表示，女兒當時和男友喝完酒後發生爭執，隨後就失去蹤影，最後成了冰冷浮屍，她懷疑是男方害死女兒。媽媽近日還崩潰地發文說，男方明明已經有家室了卻還欺騙女兒，她將會替心肝寶貝討回一個公道。

綜合陸媒報導，女大生的媽媽王小姐說，女兒性格活潑開朗，與她關係極好，即使女兒在浙江省嘉興學院讀書，但兩人直至事發前都還是會保持聯繫；上（10）月26日，女兒突然拿著與一名杜姓男子的合照問她「好不好看」，她才知道兩人交往的事實。

▼施女生前曾喝下白酒和啤酒。（圖／pixabay）

媽媽接著說，本月1日，她突然接到學校通知，說施女失蹤了，只好立刻趕到當地一同查找，遺憾的是，警方隔天尋獲時，施女已成了冰冷遺體。警方隨後表示，施女上月31日晚間9點多離開學校後，曾與杜男和另一名男子喝酒，3人一共喝了2瓶白酒和1箱啤酒；經過初步鑑定，施女體內酒精含量極高。

另外，施女最後出現在監視器畫面的時間是11月1日凌晨2點42分，當時她和杜男在嘉善塘橋上爭執，期間杜男把施女推倒在地，施女起身後便消失在影像中。

王媽媽近日以「一個單身媽媽的血淚控訴」為題在網路PO文，控訴杜男已經有家室還育有一子，卻欺騙女兒感情，並且質疑女兒的死因不單純，恐怕與杜男施暴有關。

▼施女最終成了冰冷浮屍。（示意圖／CFP）

杜男得知後拒絕回應，僅表示如果王小姐執意要指控他，他有權利向法院起訴對方到處散布謠言。根據警方通報，杜男事發當天凌晨3點26分曾向警方報案，表示女友與他爭吵後走失，因此警方目前已排除刑事案件可能，相關善後事宜正在處理中。

網友看完事件原委後留言回應，「竟然在第一時間排除他殺，真的好詭異」、「為了渣男真不值得」、「女孩這樣做，真對不起自已的父母和親人」、「這麼年輕就走了，好可惜」、「女生喝醉後，男生就放任她一個人走，這樣對嗎？」。

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