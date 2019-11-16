轎車中興橋翻覆「整車燒爛」！單親媽追愛竟成焦屍…留下7歲女兒

▲情侶行經中興橋發生碰撞翻覆，導致單親媽媽受困車內燒成焦屍。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、柯振中／新北報導

新北市三重區中興橋16日發生翻車事故，一對廖姓、陳姓情侶與2輛車發生碰撞，導致車輛失控翻覆，當場起火燃燒；43歲的陳姓女子因來不及逃生，在車內被燒成焦屍。據了解，陳女是一名單親媽媽，近期才離婚，準備追求下一春，沒想到假日與廖姓男友出遊竟然釀成悲劇，獨留7歲大的女兒。詳細事故原因為何，警方仍在調查當中。

這起事件發生在16日下午1點左右，廖姓男子開車載著陳姓女友往三重的方向行駛，行經新北市中興橋時，因為錯過中正南路的出口，直接往右切，想要越過槽化線下匝道，卻與24歲張男開的賓士、58歲侯男駕駛的小貨車發生擦撞。

▼警消前往現場撲滅火勢後，陳女已被燒成焦屍。（圖／記者陳以昇翻攝）



發生擦撞後，廖男的車輛失控撞上橋上的分隔島，整部車翻覆後向前滑行，引燃車體漏出的汽油，導致車輛起火燃燒。發現車輛起火燃燒，廖男推開車門跑出，但跑到副駕駛座想救出女友時，卻發現車頂凹陷，副駕駛座的車門根本打不開。

警消接獲報案，趕忙前往現場搶救，但火勢撲滅時，陳女已經燒成焦屍；而這也讓廖男當場癱軟。據了解，陳女是一名單親媽媽，近期才剛離婚，準備追求下一春，趁著假日與廖姓男友出遊，沒想到發生這起意外，留下了7歲大的女兒，也讓家屬相當悲痛。詳細事發原因為何，警方仍在調閱監視器釐清當中。

▼三重中興橋發生車輛翻覆起火，單親媽媽遭困車內燒成焦屍。（圖／記者陳以昇翻攝）



►周末限時超殺價，2200必收日本妹抗老神器「資生堂百優乳霜」～

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！