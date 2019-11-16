海鷗打轉甩水彈！東北季風+鋒面下周大變天　2地區「濕冷3天」不到20°C

▲風神颱風眼清晰可見，強度逼近強颱等級。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

即將變天！中央氣象局表示，大陸上一大片乾空氣往台灣延伸，全台周末兩天持續好天氣，18日（下周一）鋒面通過加上東北季風增強，同時南方第26號「海鷗」輕度颱風（KALMAEGI）也會提供中層水氣，北部、東北部變天轉雨，一直到20日（下周三）都受這波東北季風影響濕涼有雨，北台灣高溫只剩20度上下。

吳德榮在《三立準氣象》中預報，下周天氣有大轉變，18日東北季風增強到達台灣，北部、東半部迎風面雲量增厚，帶來數天較明顯降雨，主要原因是南方的海鷗颱風中層水氣也會同時到台灣，因此迎風面雨勢比平常明顯，至於中南部背風面，雲量會增多、有零星降雨機率，但大部分在山區；各地因雲量增多轉涼，北台灣20日白天高溫甚至不到20度，整天濕冷。

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▼大陸上一大片乾空氣往台灣延伸，把握未來兩天好天氣。（圖／中央氣象局）



▼東北季風+鋒面下周大變天！2地區濕冷3天。



氣象局預報，16日東北季風減弱，水氣仍少，各地大多晴到多雲，低溫約16至20度，還是偏涼，白天高溫則可上升至約27度，感受舒適溫暖，日夜溫差偏大。這樣好天氣將持續周末兩天，18日起鋒面通過加上東北季風增強，海鷗颱風同時也提供中層水氣，北台灣有短暫陣雨，迎鋒面北東轉涼、早晚有涼意，中南部平地雲量也增多，花東、中南部山區也有局部短暫雨。

預計19、20日（下周一、二）持續受東北季風影響，氣象局指出，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，中南部平地多雲；氣溫方面，北台灣整天偏涼，尤其19日北台灣高溫僅20度上下，20日氣溫稍回升。

氣象局觀測，第25號中度颱風風神（FENGSHEN），15日晚間8時位於鵝鑾鼻東方2220公里海面上，未來會從遠洋向北轉，對台灣沒有任何影響。從14日到15日其強度快速增強，中心附近對流發展，隨著環流增強，強對流環繞中心，整體結構建立，能清楚看到颱風眼。

至於位於菲律賓南東方近海的第26號輕度颱風海鷗，過去結構依舊鬆散，導引氣流不強，且移動速度緩慢，15日晚間8時位於鵝鑾鼻東南方780公里海面上，未來將向西南西、朝菲北緩慢移動，對台灣天氣沒有直接影響，但17日開始會為台灣帶來些水氣，北東及恆春半島將轉為有局部短暫陣雨。

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▼海鷗維持輕颱下限，緩慢移動下周中層水氣到達台灣。（圖／翻攝NOAA）