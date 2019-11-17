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空拍超震撼！韓國瑜惹怒市民...10萬高雄人挺小英「光復高雄」

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▲蔡英文高雄競選總部成立空拍照。（圖／蔡英文競選總部提供）

▲蔡英文高雄競選總部成立空拍照。（圖／蔡英文競選總部提供）

記者蔣婕妤／高雄報導

2020總統立委大選倒數55日，爭取連任的總統蔡英文終於找到「最強副手」賴清德，將在17日召開記者會對外公布。16日晚間，蔡英文高雄競選總部成立，蔡賴兩人先合體，吸引超過10萬名支持者湧入會場力挺。造勢晚會空拍圖曝光，滿滿人潮超震撼，10萬高雄人齊聚怒吼要「光復高雄」。

蔡英文高雄競總16日下午召開成立造勢大會，包含前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、張俊雄、立委管碧玲、邱議瑩、林岱樺、趙天麟、邱志偉、許智傑、賴瑞隆、劉世芳、鍾孔炤、勞動部長許銘春及地方黨公職等現身力挺。

▲▼蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）

備受支持者期待的「蔡賴配」即將在17日正式對外宣布，蔡英文及賴清德搶先在16日於九合一大選時「韓流」重災區高雄先合體。蔡英文競總造勢大會還沒開始，現場五萬張座椅早已坐滿，陳其邁上台致詞時更是惹哭支持者，到了蔡英文壓軸現身時，現場湧入超過10萬名支持者，空拍畫面超震撼。

國民黨總統參選人韓國瑜在去年九合一大選時高票擊敗陳其邁，不過，才剛當選市長沒多久，隨即宣布「被動」參選總統，另外更爆出睡到中午才上班，以及太平島挖石油、阿諾來高雄、高雄賽車場等政見跳票，卻又怒嗆「沒有白紙黑字」等爭議，讓韓國瑜聲望驟降，同時也惹怒不少高雄市民。

陳其邁這次回到故鄉替小英站台，他致詞時朗讀去年競選感言。他說要跟高雄市民道歉，因為民進黨不夠努力沒有勝選。他痛批韓國瑜輕諾寡信，政見跳票，不到四個月就要去選總統，在市民最需要他的時候卻找不到市長。

陳其邁感性致詞惹哭現場支持者，不少支持者眼光泛紅、頻頻拭淚。陳其邁感性告白支持者，「高雄是我心愛的高雄，我不管人在哪裡，高雄的事情就是我的事情，就是其邁的事情。」他向支持者喊話，今年要更努力，一定要更加團結，讓蔡英文連任、民進黨國會過半。

即將在17日正式以副手身分亮相的賴清德，也在致詞時請支持者一定要票投蔡英文。賴清德提到，這一次的選戰是為了台灣的未來，相信大家都有感受到，中國大陸處處打壓台灣，連美國都看不下去，替我們打抱不平，台灣絕對不能變成第二個香港、第二個西藏。他喊話支持者，明年選戰民進黨國會一定要過半，總統蔡英文一定要連任，台灣一定要贏、民主聖地一定要贏。

蔡英文壓軸上台，光是大進場就被熱情支持者簇擁到走了十分鐘。蔡英文致詞時火力全開，引用柯文哲名言「政治真的不難」大酸柯文哲和韓國瑜。她提到韓國瑜一直講不清楚國家機器，這種是不是「有跟沒有之間」，「有就有沒有就沒有，被討厭就好好解釋，被質疑就講清楚，腳踏實地、清清白白、努力認真，就會得到人民的支持，政治真的沒有那麼難。」

蔡英文說，政府很努力，或許不一定會讓大家發大財，但政府努力做，一定可以讓大家生活更好。她說，「我們沒有要征服宇宙，台灣人只想用自己的力量守護主權、捍衛民主。」話一出口引起現場支持者熱烈歡呼。

蔡英文強調，進場的時候，感受到高雄鄉親的熱情，她了解大家支持的不只是民進黨，也不只是支持自己，而是支持台灣主權，在六都當中，競選總部的成立，第一個選在高雄，因為高雄實在太重要了，這次選舉高雄最具指標性，高雄贏全台灣就會贏，「高雄人你準備好了沒？要不要大贏？」

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