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有感於蔡英文誠意「點頭任副手」　賴清德：我們連對手都談不上

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▲▼蔡英文副總統參選人公布。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文。（圖／記者周宸亘攝）

記者呂欣玫／台北報導

總統蔡英文挑戰2020連任，17日上午9時正式宣布副手由前行政院長賴清德出任。賴清德致詞時表示，有感於蔡英文的誠意，從許多民眾的期待中，看到了自己的責任，並強調他和蔡英文是同黨同志，不是敵人，連對手都談不上。

面對國民黨批評民進黨總統初選時，賴清德出馬與蔡英文競爭，如今卻願意屈就擔任副手，是委於現實。賴清德表示，「我和蔡總統，就如同我在初選時說過，是同黨同志，不是敵人，連對手都談不上。」

賴清德指出，他和蔡英文一起打過許多選戰，也一起經歷過許多困難，未來也將共同面對更多的挑戰，「請大家支持蔡英文總統、支持賴清德，讓我們大家在壯大台灣的路上並肩同行，用行動帶來希望。」

賴清德說，有感於蔡英文的誠意，也從許多民眾的期待中，看到了自己的責任，我決定接受蔡英文總統的邀請，擔任副手，搭檔參選，在最黑暗的時刻，團結守護台灣，持續綻放民主的光芒，指引香港，照亮世界！

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