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港警攻入中大校園！催淚彈、槍聲不斷　學生丟磚反擊遭壓制

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▲▼港警攻入中大校園！催淚彈、槍聲不斷　學生丟磚反擊遭壓制。（圖／路透）

▲港警攻入中大校園，當場壓制示威者。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

香港反送中持續延燒，各地示威者12日延續「三罷」行動，與警方爆發激烈衝突。不過，港警下午攻入香港中文大學校園，不斷施放催淚彈及橡膠子彈，逮捕至少4名示威者，場面混亂。

綜合港媒報導，中文大學校園12日一早發生防暴警與示威者對峙，約早上7點半時突然出現一批學生，除了在校內架設路障，破壞運動倉庫門鎖，將運動場裁判架、弓箭架及足球龍門架推出環迴東路，還有人手持弓箭、標槍嚴陣以待。

現場氣氛劍拔弩張，不久後，20名防暴警突然推進防線至校內6號網球場，一路拆除路障，雙方相隔僅剩60公尺，期間未見校內保安現身，但不斷有學生加入示威行列，並利用圍欄、路牌及垃圾桶堵塞道路

中午，中大副校長及教職員到現場與示威學生見面，表示經與警方溝通後，希望清除路障。但學生質疑，港警12日凌晨闖入中大校園內的二號橋邊界，卻不見校方保安阻止，防暴警應先撤出校園。

▲▼港警攻入中大校園！催淚彈、槍聲不斷　學生丟磚反擊遭壓制。（圖／路透）

▲示威學生隔著防線向警方投擲雜物。（圖／路透）

下午3點，校方代表再向警方溝通，隨後告訴學生，雙方互信程度低，希望雙方能各退一步，若學生留在原地不動，警方願意後退防線。

溝通後，警方稍稍後退防線，但學生推動垃圾子母車等雜物稍稍推進。警方隨即舉橙旗突襲，向校園施放催淚煙，並突破示威者防線，逮捕4名示威者，現場一片混亂，還有示威者遭警方拖行。

示威者不滿，以大量磚頭、汽油彈還擊，路邊一輛私家車遭波及焚毀。警方不甘示弱，向崇基網球場一連發射10發催淚彈、橡膠子彈，現場一片混亂。過程中，有2名警員被鏹水彈（腐蝕性液體）擊中腳，還有2名記者掛彩；一人被磚頭擊中，另一人被警方彈頭擦傷。

下午4點半，中大示威者將2輛校園巴士推倒路中，作為路障。之後，示威者將一輛中大校巴推向燃燒中的雜物，車頭著火。中大傍晚宣布，校園多處設施嚴重損會，加上附近道路多處堵塞，決定13日停課。

稍早，校長段崇智巡視校園，在教職員陪同下與警方談判約半小時，但現場依舊混亂，警方晚間7點半再度向校園施放催淚彈，衝突仍未停歇。

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