港警「連射3實彈」致青年命危　李茂生：在台灣已屬違法行為！

▲港警開槍導致青年命危引起軒然大波。（左圖／路透，右圖／翻攝自「香港突發事故報料區」臉書）

記者朱世凱／綜合報導

香港民眾昨（11）日號召「三罷」行動，過程中發生港警開槍導致示威者中彈命危的事故。港警事後表示，同事沒有辦法給任何警告，因為過程有如電光火石，只好用此方式去保護自己與槍枝。不過台大法律系教授李茂生說，如果這個案子發生在台灣，警方行為應屬違法，必須負起過失致重傷之責。

李茂生今（12）日在臉書發文表示，倘若港警是因為情緒失控才開槍，這在台灣已經屬於違法行為，「首先警方使用警槍已經是違背警械使用條例（4、5、6、8條），應屬違法，因為已經有致傷或致死的危險，所以並非單純的行政不法行為，黑衣人自可為他人為正當防衛行為，其企圖奪下警槍的行為，並未違法。」

他再稱，「據此，警察應負起過失致重傷之責；雖然此條已經廢除了業務加重規定，但仍有134非純粹瀆職罪的適用。因為不知香港的相關規定，所以不知在香港司法會有怎樣的判斷；不過，這應該是個個案，而且在現在的氛圍下，類似的個案會開始層出不窮（這應該是第3起），香港政府的失能現象應該會加劇。」

▼台大法律系教授李茂生。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

港媒曾指，港警當時認為生命受到威脅，於是拔槍戒備，不料黑衣人想出手搶槍，才會發射實彈，導致21歲周姓男子右腹受傷。不過目擊者卻說，警方無故對民眾開槍，情緒明顯失控，「為何不先對空鳴槍，而是直接殺人？」一旁路過民眾也跳出來質問員警為何要開真槍。

香港醫管局表示，21歲中槍男子中彈後已被送往東區醫院治療，不過子彈卡在背脊，嚴重傷到肝、腎臟，接受手術後仍情況危殆。消息人士則透露，周男年輕、生命力強，而且得到及時治理，現時維生指數一切正常，並未出現任何併發症，預計48至72小時內有機會離開加護病房。

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