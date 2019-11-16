大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力：真的有死角！

▲在中原大學全人大道上，遊覽車模擬轉彎時「內輪差」範圍內人車遭輾的情況。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

近來發生多起因大車轉彎視線死角導致傷亡的意外，中原大學日前舉辦「校園安全暨全民國防教育」宣導週活動，攜手中壢警察局、監理所等單位，把大客車開入校園實際演練，讓學生親自體驗「內輪差」的視線死角，經歷一場難忘的交通安全課程。



中原大學舉辦的「校園安全暨全民國防教育」宣導週活動 ，由新竹區監理所中壢監理站與太子駕訓班專業講師解說及示範，模擬大型車容易忽略的死角區域，讓學生認識視野死角及內輪差區，活動現場由大型遊覽車模擬轉彎動線，轉彎瞬間一旁的汽球與人車都被壓扁，現場驚呼聲四起，學生親眼目睹大車「內輪差」的恐怖致命力，留下深刻印象。

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▲中原大學附近民眾帶著孩子參觀攤位，從小建立反毒的觀念。（圖／中原大學提供）



化學系三年級學生孫振原表示，這次的交通安全體驗活動非常特別，他依照教練指示坐在大客車的駕駛座上，發現真的看不到右邊的行人與機車，「內輪差是真的存在的！」他直呼「馬路如虎口」，不可不小心謹慎，平時住在學校宿舍的他，假日會騎機車回大溪，這次演練讓他未來在往返時會更加提高警覺。

▲中原大學邀集警察局、監理站、消防局等單位舉辦校園安全暨全民國防教育宣導活動。（圖／中原大學提供）



中壢監理站副站長黃品蓁指出，年輕學生剛拿到駕照前一兩年是車禍傷亡比例較高的族群，透過活動希望能提高學生對交通安全的認知，保護自己也保護他人。太子駕訓班講師王興彩則指出，據統計平均每天有4人因交通事故死亡、1100餘人因車禍受傷，請同學務必與大型車輛保持安全距離，行經路口也要謹守「慢、看、停」的交通安全守則。

▲中原大學把大客車帶入校園實際演練，讓學生體驗大型車輛「內輪差」的視線死角。（圖／中原大學提供）



中原大學學務處副學務長兼軍訓室主任秦漢忠表示，本次活動除了各項校園安全宣導外，也結合國軍9個單位以及仁德醫專軍訓團隊設攤展示，讓學生與社區居民不用進入營區，就能認識國防、親近國防，達成全民國防的目標。其中仁德醫專展示的輕兵器，吸引許多教職員與學生把玩各式槍枝同時興奮地排隊體驗T91射擊模擬器及BB彈射擊，也有社區民眾帶著孩子參觀攤位從小建立反毒的觀念，在暖陽中感受中原大學敦親睦鄰的友善校園氛圍。

▲中原大學重視交通安全教育，今年更榮獲教育部與交通部雙重獎項的肯定。（圖／中原大學提供）

