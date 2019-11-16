　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力：真的有死角！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力 。（圖／中原大學提供）

▲在中原大學全人大道上，遊覽車模擬轉彎時「內輪差」範圍內人車遭輾的情況。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

近來發生多起因大車轉彎視線死角導致傷亡的意外，中原大學日前舉辦「校園安全暨全民國防教育」宣導週活動，攜手中壢警察局、監理所等單位，把大客車開入校園實際演練，讓學生親自體驗「內輪差」的視線死角，經歷一場難忘的交通安全課程。

中原大學舉辦的「校園安全暨全民國防教育」宣導週活動 ，由新竹區監理所中壢監理站與太子駕訓班專業講師解說及示範，模擬大型車容易忽略的死角區域，讓學生認識視野死角及內輪差區，活動現場由大型遊覽車模擬轉彎動線，轉彎瞬間一旁的汽球與人車都被壓扁，現場驚呼聲四起，學生親眼目睹大車「內輪差」的恐怖致命力，留下深刻印象。

▲▼ 大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力 。（圖／中原大學提供）

請繼續往下閱讀...

▲中原大學附近民眾帶著孩子參觀攤位，從小建立反毒的觀念。（圖／中原大學提供）

化學系三年級學生孫振原表示，這次的交通安全體驗活動非常特別，他依照教練指示坐在大客車的駕駛座上，發現真的看不到右邊的行人與機車，「內輪差是真的存在的！」他直呼「馬路如虎口」，不可不小心謹慎，平時住在學校宿舍的他，假日會騎機車回大溪，這次演練讓他未來在往返時會更加提高警覺。

▲▼ 大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學邀集警察局、監理站、消防局等單位舉辦校園安全暨全民國防教育宣導活動。（圖／中原大學提供）

中壢監理站副站長黃品蓁指出，年輕學生剛拿到駕照前一兩年是車禍傷亡比例較高的族群，透過活動希望能提高學生對交通安全的認知，保護自己也保護他人。太子駕訓班講師王興彩則指出，據統計平均每天有4人因交通事故死亡、1100餘人因車禍受傷，請同學務必與大型車輛保持安全距離，行經路口也要謹守「慢、看、停」的交通安全守則。

▲▼ 大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學把大客車帶入校園實際演練，讓學生體驗大型車輛「內輪差」的視線死角。（圖／中原大學提供）

中原大學學務處副學務長兼軍訓室主任秦漢忠表示，本次活動除了各項校園安全宣導外，也結合國軍9個單位以及仁德醫專軍訓團隊設攤展示，讓學生與社區居民不用進入營區，就能認識國防、親近國防，達成全民國防的目標。其中仁德醫專展示的輕兵器，吸引許多教職員與學生把玩各式槍枝同時興奮地排隊體驗T91射擊模擬器及BB彈射擊，也有社區民眾帶著孩子參觀攤位從小建立反毒的觀念，在暖陽中感受中原大學敦親睦鄰的友善校園氛圍。

▲▼ 大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學重視交通安全教育，今年更榮獲教育部與交通部雙重獎項的肯定。（圖／中原大學提供）
 

ET快訊
12強／中華最終戰澳洲先發名單出爐　王柏融坐板凳
董仔當伴娘「車頭燈開超亮」　掉出3分之2半球…展榮傻了
謝龍介親口宣佈 明年111後參選國民黨主席
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聖誕時尚與Las Vegas的奇幻 交織出愛Sharing的專屬浪漫

北科大美留學生遺體尋獲　校方一早急開會：與家屬聯繫並全力協助

師日記留評語！國小妹「撿到槍開嗆」笑噴　網捏冷汗：母湯太老實

熊貓跳針「為何上5樓不先講」！客拒取餐…外送怒砸宵夜　客服：鬱卒跌倒

「妳想知道我第三個願望是什麼嗎？」　台灣微電影《用心飛翔》比利時獲獎

大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力：真的有死角！

過敏兒別吃黑頭蝦？專家曝「黑變」原因：吃下肚安心啦

台北姊妹花被搭訕「誘打肉毒桿菌」！慘成眼瞼垂、吞嚥難　出院還插鼻胃管

影／好天氣剩2天！下週高溫驟降濕冷　第27號颱風「鳳凰」可能生成

戶口名簿關係是「叔嫂」　她淚別：這是我第一次也最後一次叫你「老公」

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

77歲張秀雄「道路救命活菩薩」　8年來擦遍北台灣15萬面反光鏡

弟弟痛哭爆音！二哈放棄齊哀號 汪保母顧嬰懷疑狗生：我容易嗎

聖誕時尚與Las Vegas的奇幻 交織出愛Sharing的專屬浪漫

北科大美留學生遺體尋獲　校方一早急開會：與家屬聯繫並全力協助

師日記留評語！國小妹「撿到槍開嗆」笑噴　網捏冷汗：母湯太老實

熊貓跳針「為何上5樓不先講」！客拒取餐…外送怒砸宵夜　客服：鬱卒跌倒

「妳想知道我第三個願望是什麼嗎？」　台灣微電影《用心飛翔》比利時獲獎

大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力：真的有死角！

過敏兒別吃黑頭蝦？專家曝「黑變」原因：吃下肚安心啦

台北姊妹花被搭訕「誘打肉毒桿菌」！慘成眼瞼垂、吞嚥難　出院還插鼻胃管

影／好天氣剩2天！下週高溫驟降濕冷　第27號颱風「鳳凰」可能生成

戶口名簿關係是「叔嫂」　她淚別：這是我第一次也最後一次叫你「老公」

不斷更新／胡智為開局連飆2K化解危機　1局中華0：0澳洲

韓國瑜公布房產買賣過程　柯文哲：合法買房賺錢有什麼好批評

慶祝52屆自來水節　表彰資深績優人員

詹皇承認曾希望甜瓜加入湖人　現在只為安東尼高興

「捍衛中華民國」　吳斯懷出面喊冤：沒有親共！一定下架蔡英文

把愛延續下去！國小師生迎接下任校犬「AKI」　給浪浪一個家

ABL／富邦16日主場戰澳門　林志傑相隔4年首次台灣出賽

韓國瑜房產案　蔡英文：若非準備不周、刻意隱瞞「總統候選人要說清楚」

金門野生小水獺趴趴走！搭飛機到台北治療　保育員餵奶要變裝

親民黨提名生變？蔡沁瑜：友郭政策也算「郭董影子」

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

生活熱門新聞

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

賣襪弟被爆家庭黑幕！他提「5點現況」力駁

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

下周大變天　2地區濕冷3天不到20°C

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

1120個保險套堆金字塔　斷片哥：怎麼消耗

外送員上線18hrs累炸！超商取貨全場靜默　網心疼

下週高溫驟降濕冷　第27號颱風恐生成

月給8千！「唯一條件出國AA制」妻怒

人夫用濃湯包煮酸辣湯加蛋　成果她看傻

女生開車副駕長這樣！黑絲妹一瞥笑哭

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

更多熱門

相關新聞

搶救香港台生！　招聯會：用「外加名額」助生完成學業

搶救香港台生！　招聯會：用「外加名額」助生完成學業

香港反送中行動情勢高漲，示威者與警方衝突也進入大學校園。為了協助在港台生回台就學的後續事宜，大學招生委員會聯合會今（14日）指出，依據「重大災害地區學生升學優待辦法」，比照日本311地震時的模式，以外加名額方式專案辦理，提供學生課堂旁聽、隨班附讀、研修學分，並接續下學期轉學回台、返國升學等銜接措施。

港校園變戰場　美英交換生轉台大就讀

港校園變戰場　美英交換生轉台大就讀

反送中風暴襲擊校園台生急返台　教育部：可轉學回台

反送中風暴襲擊校園台生急返台　教育部：可轉學回台

香港明停課　學者分析港府已暴露弱點

香港明停課　學者分析港府已暴露弱點

學子體驗「內輪差」　嘆：有死角！

學子體驗「內輪差」　嘆：有死角！

關鍵字：

大客車校園內輪差死角

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

北科大赴美失蹤留學生找到了

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

女那邊「詭異蛋腫」！醫一戳…噴泉炸黃膿臭爆

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

少女摩鐵開笑氣趴　詭異身亡

孫安佐女友再發聲「暗戳米砂」！

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面