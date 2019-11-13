大客車開進校園　中原學子體驗「內輪差」驚：真的有死角！

▲大客車開進校園，讓中原學子體驗「內輪差」。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對年輕學子騎乘機車，是車禍傷亡的高危險群，而事故要因往往因大型車輛視野死角與「內輪差」有關，中原大學與中壢警分局、監理所等相關單位，為了讓機車族學子，了解「內輪差」的恐怖，直接把大客車開入校園實際演練，讓學生親自體驗「內輪差」的視線死角，於騎車時能提高警覺。

▲中原大學舉辦校園安全暨全民國防教育宣導活動，學子熱情參與。（圖／中原提供）

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這場「校園安全暨全民國防教育」活動，於11日起迄13日於中原大學校園進行，化學系三年級孫振原同學表示，這次的交通安全體驗活動非常特別，他依照教練指示坐在大客車的駕駛座上，發現真的看不到右邊的行人與機車。

「內輪差」是真的存在的！他直言「馬路如虎口」，不可不小心謹慎！平時住在學校宿舍的他，假日會騎機車回大溪，這次演練讓他未來在往返時會更加提高警覺。

▲中原大學把大客車帶入校園實際演練，讓學生體驗大型車輛「內輪差」的視線死角。（圖／中原提供）

中壢監理站副站長黃品蓁指出，年輕學生剛拿到駕照前一兩年是車禍傷亡比例較高的族群，透過活動希望能提高學生對交通安全的認知，保護自己也保護他人。太子駕訓班講師王興彩則指出，據統計平均每天有4人因交通事故死亡、1100餘人因車禍受傷，請同學務必與大型車輛保持安全距離，行經路口也要謹守「慢、看、停」的交通安全守則。

中原大學學務處副學務長兼軍訓室主任秦漢忠表示，此次活動除了各項校園安全宣導外，也結合國軍9個單位以及仁德醫專軍訓團隊設攤展示，讓學生與社區居民不用進入營區，就能認識國防、親近國防，達成全民國防的目標。

▲中原大學附近民眾帶著孩子參觀攤位，從小建立反毒的觀念。（圖／中原提供）



其中仁德醫專展示的輕兵器，吸引許多教職員與學生把玩各式槍枝同時興奮地排隊體驗T91射擊模擬器及BB彈射擊，也有社區民眾帶著孩子參觀攤位從小建立反毒的觀念，在暖陽中感受中原大學敦親睦鄰的友善校園氛圍。

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