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3代理商通知22頻道下架　全國數位有線7.7萬戶斷訊危機再起

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▲▼新北市全國數位有線電視。（圖／記者陳世昌攝）
▲新北市全國數位有線電視。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

新北市「全國數位」有線系統與3家頻道代理商之間的授權費爭議，原本在10月已差距不大可望達成協議，不料協商卻再傳破裂，代理商浩鳴已通知該系統，將在11月22日下架停止授權2個頻道、優視通知11月25日下架7個頻道、大享通知11月28日下架13個頻道，合計22頻道有7.7萬收視戶受影響。全國表示，15日已再次向NCC申請授權費調處以避免斷訊。

全國並向公平會補充這3家代理商涉嫌聯合行為，影響我國有線電視相關市場交易供需之市場功能，已違反公平法第15條第1項禁止聯合行為之規定。

全國數位節目部副總裁田馨表示，全國在今年9月底與這3家代理商在NCC進行紛爭調處，當時是由代主委陳耀祥主持，雙方都願意對於計價戶數差異往中間靠攏，也同意了調處時NCC建議的計價戶數，但大享代表人表示授權不足，雖表認同但無法立即決定，需回去請示。

田馨說，沒想到拖了1個多月，這3家代理商原本說差距不大的，卻改口說無法同意往中間靠攏，且決定要下架頻道，她強調，全國有意願購買所有頻道，且願意配合NCC折衝的數字來購買。很希望代理商可以請有決定權的人來參與協商，不要再回去請示。

▲▼新北市有線電視系統108年第三季訂戶數統計（製表／記者陳世昌）
▲新北市有線電視系統108年第三季訂戶數統計，全國數位因授權費爭議造成客戶流失（製表／記者陳世昌）

根據NCC剛公布的有線電視訂戶數統計，「全國數位」第3季訂戶77885，上一季是81046，減少3100多戶，全國表示，主要是受到之前頻道商跑馬要斷訊的效應，造成客戶大量流失，流失情況是新北市14家系統中最嚴重。
 
全國數位還說，針對向公平會檢舉3家代理商違反公平會一事，已應公平會要求再補充資料，全國提供的資料指出，「全國富邦集團旗下之大享、優視及浩鳴聯合行為之目的就是為了斷訊，使全國數位訂戶流失。因為全國數位取得經營許可之區域與富邦集團旗下之凱擘集團及台固集團經營區域重疊，新莊區、泰山區及五股區競爭者有永佳樂、蘆洲區及三重區有全聯，汐止區由觀天下獨佔，全國數位申請籌設許可之宜蘭縣亦由聯禾獨佔，大享、優視及浩鳴等三家頻道代理商為了同屬富邦集團系統經營者利益，欲藉此聯合行為再次霸凌全國數位，達到將全國數位徹底逐出市場目的，回到通傳會開放經營區前獨佔或雙佔之壟斷地位。」

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