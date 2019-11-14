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華為3款手機改標「中國台灣」　NCC下令五大電信停售！

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記者王致凱／綜合報導

華為旗下三款手機P30、P30 Pro、Nova 5T，因軟體更新後在通訊錄和時區將台灣標注為「中國台灣」，NCC今（14日）通知五大電信業者與華為代理商訊崴，要求停售上述三款手機，直到改善為止。

▲▼p30 Pro 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華為P30 Pro等3款手機系統內標示出現「中國台灣」，遭NCC下令停售  。（圖／記者洪聖壹攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）14日通知中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星和亞太電信等五大電信業者，以及華為技術台灣總代理訊崴，即刻停售3款標示出現「中國台灣」字樣的手機。

NCC昨（13日）已經發表聲明表示，即日起凡手機及與使用功能相近之平板等二類產品，其申請認證時必須切結有關「台灣」標示之設定等呈現，務須正確顯示。

NCC發言人蕭祈宏表示，手機及與使用功能相近的平板等二類產品，送審時都要求正確標示「台灣」，因此可能是業者事後更改。蕭祈宏說，NCC除了要求業者立刻恢復原標示外，也要求重新送審的產品必須切結，不得通過審查後擅自改為「中國台灣」，否則撤銷審定證明。

NCC射頻與資源管理處副處長牛信仁則說，如果業者擅自更動標示，將依照「電信終端設備審驗辦法」第20條第1項或「電信管制射頻器材審驗辦法」第22條第1項規定，撤銷審定證明或型式認證證明。對此，訊崴技術表示，目前正與原廠溝通中。

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