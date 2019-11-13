NCC通過「北都數位」下架MOMO親子台、衛視中文台等4頻道



▲tvN 韓國綜合娛樂頻道（圖／翻攝tvN臉書）



記者陳世昌／台北報導



NCC13日通過台北「北都數位有線電視」申請下架第24台MOMO親子台、第31台衛視中文台、第69台FOX Movies、第78台FOX頻道，並更換為Boomerang卡通台、tvN、Wanner TV、HGTV頻道。北都表示，待收到ncc公文後，會依完整程序預告之後做更換，時間預計是本月底，北市將有5.8萬收視戶將受影響。



北都有線系統日前與大享、優視、浩鳴3家代理商的授權費協商破局後，應NCC要求開始處理頻道替換工作，日前第一波的Z頻道更換為NHK資訊頻道、LS龍祥-更換為壹電影、JET 綜合台更換為-壹電視綜合台、國興衛視更換為WaKuWaKu Japan。





▲Wanner TV（圖／翻攝YouTube）



北都13日再獲NCC許可頻道更換，預計更換頻道如下：



CH24 MOMO親子台->Boomerang卡通台

CH31 衛視中文台->tvN

CH69 FOX Movies ->Wanner TV

CH78 FOX ->HGTV



北都表示，HGTV樂活頻道是美國付費電視頻道，由Discovery擁有，2016年HGTV超越美國有線電視新聞網，成為美國第三大有線電視頻道，僅次於福克斯新聞和ESPN；tvN（Total Variety Network）是CJ E&M所擁有的韓國綜合娛樂頻道；Warner TV由時代華納旗下的HBO Asia與HBO拉丁美洲集團所有，節目主要播映美國電影及電視劇。

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