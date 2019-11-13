NCC邀中天負責人、陳清河說明獨立審查人運作成效



▲中天電視（示意圖／記者張一中攝）



記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)13日決議請中天電視負責人及獨立審查人陳清河就具體運作成效報告及到會陳述，以瞭解中天電視設置獨立審查人制度之落實情形，是否如所言確實做到了政論節目與新聞的切割、對觀眾申訴改善，以及對多元、非特定的新聞報導內容呈現；對涉己事件、網路新聞切割清楚？

中天電視新聞內容因涉營運不當，NCC要求其限期改正落實獨立審查人制度，中天邀請世新大學副校長陳清河出任審查人的新制度已運作逾3個月，NCC因而請中天負責人、新聞部主管提報獨立審查人具體運作成效報告及到會陳述，並請獨立審查人陳清河列席說明，以考核檢驗相關制度之落實情形。

中天電視因未依NCC改正命令設置獨立審查人，經NCC核處罰鍰新臺幣50萬元，中天為了改正，於108年7月1日起聘任外部專家學者擔任獨立審查人，並自7月下旬開始運作，迄今已滿3個月以上。



▲中天電視外部獨立審查人世新大學副校長陳清河（圖／世新大學提供）



但NCC認為中天電視營運及內容呈現仍有相當改善空間，且獨立審查人仍應持續對其新聞報導與節目進行評議及監督，進而呈現於內容之差異，因此在108年9月11日第873次委員會議決議續行審議，俾持續考核檢驗，並督促新聞頻道落實新聞內控機制。

NCC指出，將要求中天電視公司針對獨立審查人所提之改進意見說明執行情形，具體運作成效報告應就新聞報導與政論節目，分別說明製播情形、獨立審查人所提出之改進意見，及中天公司具體執行之改善狀況。