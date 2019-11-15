民眾黨不分區喊卡！柯文哲：還要開會簽字比較符合政治程序

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨不分區本規劃在15日上午對外公布，但14日晚間突然通知記者會取消，據了解是因黨內對於排序有歧見，甚至傳出考慮「動」位列第3、象徵郭柯合作的「郭家軍」高虹安。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲受訪表示，名單大致底定，但還是要中央委員會要開會、簽字，這樣比較符合政治程序。

柯文哲15日上午出席活動前受訪時，被問到不分區記者會臨時取消一事。柯說，雖然那些名單大致底定，但是還是要照程序，中央委員會要開會、簽字，這樣比較符合政治程序。

至於外傳黨內不滿郭台銘兩邊押寶，擬調整高虹安的排序？柯文哲說，「不會啦，我們都講話算話的，正直誠信」，這世界上每天都有不滿聲音，就是這樣，聽一聽能處理就處理這樣。

媒體追問，是不是有人對賴香伶排第一也不滿？柯文哲皺了皺眉說，「我是沒有聽到啦，但是這樣啦，反正這世界上什麼聲音都有，最後我們還是開個中央委員會，大家都出席，名單公佈大家簽字認帳，好結束」；柯強調，「至少到現在沒有變」，還反問記者「有發生什麼事嗎？」

而日前民眾黨大動作進行海選徵才，吸引不少社會人士報名，最終也有不少人屏雀中選進入名單中，如今卻傳出有部分人士對排序不滿。柯說，「只要他沒有在安全名單就質疑，這哪門子的話？」

另外，傳出「新光公主」、新壽副總經理吳欣盈也將列不分區名單，柯文哲不願多談，還反問記者「你要不要參加？」，表示等確定再講，「反正公佈你就知道了，你緊張什麼？」

柯文哲坦言，多少叫安全名單都不曉得，這次選舉真的很難預測，我看2個黨還有親民黨、時代力量還有我們，這實在是太複雜了，如果說只有2個黨很好預測，有5個黨在移動的時候，這時在是這數學模型都做不出來。



▲柯文哲出席「2019 Meet Taipei 創新創業嘉年華」。（圖／記者葉南州攝）