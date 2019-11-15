公車急煞害乘客撞投幣箱「頭破血流」判5個月　司機無奈：他沒扶好把手

記者邱中岳／台北報導

指南客運1名司機，日前開車載客時突然煞車，造成1名男乘客當場「仆街」，整個人撞上投幣箱頭破血流，事後法官依業務過失致死判處5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元，但司機認為是乘客沒有扶好把手，但法官最後仍駁回上訴。

指南客運1名劉姓司機，8月份晚上10時許，開車載客時因緊急煞車，造成1名汪姓男乘客當場仆街跌倒，整個人撞上前方的投幣箱，造成頭部鈍挫傷、頭皮撕裂傷等，讓汪姓乘客氣得提出告訴。

▲1名客運司機日前駕車急煞，害1名乘客撞上投幣箱遭訴，判決司機5個月有期徒刑。（圖／記者邱中岳翻攝）

司機表示，當時有2台機車突然竄出，且距離相當近所以才會突然煞車，並強調是汪姓乘客「沒有扶好把手」，且當時是正常煞車，所以應該與對方各付一半責任，也願意賠償汪醫藥費用，並當庭請求從輕量刑。

▲行車紀錄器上顯示乘客仆街，其他乘客也都因緊急煞車往前傾，甚至還有東西散落。（圖／記者邱中岳翻攝）

但監視器畫面顯示，當時號誌燈已轉為黃燈，且前方機車早已亮起煞車燈，且當時汪姓乘客是突然往前跌倒，其他乘客也都有身體往前傾的動作，甚至還有乘客東西掉落所以認定根本不是正常煞車。

法官最後認為，司機本身就應注意車前狀況保持安全距離，但卻疏於注意又未能與對方達成和解，但考量司機坦承犯行，所以依原審判處5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。

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